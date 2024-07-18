Похоже, что NetherRealm Studios закрыла свое мобильное подразделение

Похоже, что NetherRealm Studios, разработчики Mortal Kombat и Injustice, закрыла свое мобильное подразделение. Это означает, что команда, ответственная за мобильные версии Mortal Kombat Mobile, Mortal Kombat Onslaught и Injustice 2, больше не будет работать над этими играми. Бывшие сотрудники NetherRealm уже поделились в социальных сетях, что ищут новую работу.

В то время как NetherRealm не подтвердила официально закрытие подразделения, отсутствие новостей о будущих обновлениях и контенте для игр наводит на мысль, что их поддержка будет ограничена. Игроки обеспокоены тем, что это решение приведет к тому, что Mortal Kombat Mobile, Mortal Kombat Onslaught и Injustice 2 будут заброшены.

Неясно, чем NetherRealm планирует заменить свое мобильное подразделение. Возможно, студия сосредоточится на разработке игр для консолей и ПК.