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Mortal Kombat: Onslaught 17.10.2023
Ролевая, Условно-бесплатная
4.9 17 оценок

Похоже, что NetherRealm Studios закрыла свое мобильное подразделение

butcher69
Новости

Похоже, что NetherRealm Studios, разработчики Mortal Kombat и Injustice, закрыла свое мобильное подразделение. Это означает, что команда, ответственная за мобильные версии Mortal Kombat Mobile, Mortal Kombat Onslaught и Injustice 2, больше не будет работать над этими играми. Бывшие сотрудники NetherRealm уже поделились в социальных сетях, что ищут новую работу.

В то время как NetherRealm не подтвердила официально закрытие подразделения, отсутствие новостей о будущих обновлениях и контенте для игр наводит на мысль, что их поддержка будет ограничена. Игроки обеспокоены тем, что это решение приведет к тому, что Mortal Kombat Mobile, Mortal Kombat Onslaught и Injustice 2 будут заброшены.

Неясно, чем NetherRealm планирует заменить свое мобильное подразделение. Возможно, студия сосредоточится на разработке игр для консолей и ПК.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Leshugan

Ну и слава Богу! Нужно было нормальные полноценные порты делать как на свич делать и были бы в шоколаде.

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РикоЧико

Неужели мобильные версии не приносили сверх прибыли.

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