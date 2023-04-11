Эд Бун спрашивает у фанатов Mortal Kombat, хотят ли они новых Shaolin Monks

Сейчас почти само собой разумеется, что скоро состоится анонс Mortal Kombat 12. Хотя ничего официального пока не подтверждено, создатель серии Эд Бун дразнит намеками с тех пор, как Warner Bros. Discovery вскользь сообщила, что MK12 появится до конца 2023 года. Чтобы сделать ожидание чего-то ощутимого еще более томительным, Бун начал намекать, что рассматривает возможность выпуска чего-то нового из серии Shaolin Monks.
"Mortal Kombat Shaolin Monks нуждается в..." написал Бун в Твиттере, предоставив фанатам возможность выбора между сиквелом и ремастером. И сейчас ремастер побеждает. Если вы предпочитаете увидеть продолжение истории Shaolin Monks, а не ее пересмотр, у вас есть время до вечера вторника, чтобы посетить опрос Буна в Твиттере и попытаться перевесить голоса.
Shaolin Monks вышла в 2005 году и давала игрокам возможность глубже погрузиться в историю Mortal Kombat 2, взяв под контроль одного или двух монахов, так как в игре есть кооператив, и отправившись в путешествие в стиле beat 'em up, которое явно оставило след во многих из тех, кто в нее играл.
Это также наложило отпечаток на Буна, который не только ранее признался, что это его любимый спин-офф Mortal Kombat, но и признался, что идея его возрождения обсуждалась. Кроме вышеупомянутого опроса, самым последним упоминанием был ответ Буна "Боже, я надеюсь на это" на вопрос о том, будет ли когда-нибудь продолжение Shaolin Monks. Это свидетельствует о том, что в тот момент, вероятно, этого не произошло, но, возможно, напомнило Буну и NeatherRealm, что это проект, который вызовет большой интерес.
Он уже это раз пятый спрашивает, в итоге очередной сиквел номерной части высирает
Игра в свое время была шикарной)) С сестрой раз 50 проходил игру.
Тролит как всегда)
Лучше бы старый портанули на все актуальные платформы. Вот тогда можно было бы и про сиквел спрашивать.
На пк в принципе сможешь на эмуляторе без костылей играть. Скачиваешь последнюю версию с сайта эмулятора и играешь себе)
К сожалению, без костылей не получится. И то, не факт что они помогут, поскольку эмулятор PS2 до сих пор унылое дерьмо. И да, пробовал запускать его недавно. При первом же запуске меня встречает сообщение о том что, ваша система не поддерживается. Пошёл ковыряться в настройках, и вроде всё настроил, но потом, при попытке запустить тот же Devil May Cry 1, меня ждало 5 FPS и полные штаны разочарования.
Да, я ковырялся в настройках, но толку, если эмулятор полное дерьмо? А ведь за примером хороших эмуляторов ходить далеко не нужно. Тот же PPSSPP или Dolphin вполне отлично работают с большинством игр, и у них проблем нет. В то время как PCSX2 работает только у избранных. В то время как остальным, видимо, не дано даже самую маленькую игру запустить и сыграть нормально.
Я даже, пару лет назад думал что, эмулятор не работает нормально из-за того что он под Windows 10 делался. А я тогда на семёрке сидел. И вот, теперь я на Windows 10. Скачиваю эмулятор, ставлю, для теста, DMC1 и результат я уже выше описал. Никакие настройки не помогают. А смена GC плагина ведёт к ошибке с отсутствием поддержки системы. Вот и играй как хочешь!
Я хрен знает как ты там настраивал эмулятор, работает он отлично. Даже старая версия, не говоря уж о новой, где можно настройки делать под каждую игру отдельно. Может проблема в биосе у тебя в компе? Или хотяб посмотрю на Ютубе как настроить под нужную тебе игру. Но с эмулятором точно все отлично.
Так как есть, так и настраивал. В биосе у меня всё нормально в самом компьютере. А вот эмулятор выпендривается.
Не знаю, ещё лет 5 назад можно было скачать готовый и практически настроенный PCSX2 и всё. Твой случай скорее исключение.
А почему бы и нет, я б сыграл)
Проста сделай полноценный ремейк и потом спрашивай нужен ли сиквел или приквел к данной игре! Играть и сейчас хочется но... мои глаза ((((
дайте норм порт или офф а пк старую версию шаолинские монахи!
А он не хочет спросить, хотят ли игроки от них совершенно новую игру, а не очередной МК или инджастис? -_-
В этом есть какой-то смысл? Мне кажется, эксперименты с играми остались в прошлом вместе с Midway. Теперь Mortal Kombat собственность WB.