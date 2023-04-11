Эд Бун спрашивает у фанатов Mortal Kombat, хотят ли они новых Shaolin Monks ©

Сейчас почти само собой разумеется, что скоро состоится анонс Mortal Kombat 12. Хотя ничего официального пока не подтверждено, создатель серии Эд Бун дразнит намеками с тех пор, как Warner Bros. Discovery вскользь сообщила, что MK12 появится до конца 2023 года. Чтобы сделать ожидание чего-то ощутимого еще более томительным, Бун начал намекать, что рассматривает возможность выпуска чего-то нового из серии Shaolin Monks.

"Mortal Kombat Shaolin Monks нуждается в..." написал Бун в Твиттере, предоставив фанатам возможность выбора между сиквелом и ремастером. И сейчас ремастер побеждает. Если вы предпочитаете увидеть продолжение истории Shaolin Monks, а не ее пересмотр, у вас есть время до вечера вторника, чтобы посетить опрос Буна в Твиттере и попытаться перевесить голоса.

Shaolin Monks вышла в 2005 году и давала игрокам возможность глубже погрузиться в историю Mortal Kombat 2, взяв под контроль одного или двух монахов, так как в игре есть кооператив, и отправившись в путешествие в стиле beat 'em up, которое явно оставило след во многих из тех, кто в нее играл.

Это также наложило отпечаток на Буна, который не только ранее признался, что это его любимый спин-офф Mortal Kombat, но и признался, что идея его возрождения обсуждалась. Кроме вышеупомянутого опроса, самым последним упоминанием был ответ Буна "Боже, я надеюсь на это" на вопрос о том, будет ли когда-нибудь продолжение Shaolin Monks. Это свидетельствует о том, что в тот момент, вероятно, этого не произошло, но, возможно, напомнило Буну и NeatherRealm, что это проект, который вызовет большой интерес.