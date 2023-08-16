Осадные войны и контроль территорий в новом обновлении для Mortal Online 2

Игроки Mortal Online 2 наверняка ждали этого обновления, да и разработчики, наверное, тоже, ведь, по их собственным словам, "это самое грандиозное изменение в истории игры". Речь, конечно же, о введении контроля территорий и осадной войны. Игроки смогут "отвоевывать земли для своей гильдии, расширять свое влияние в королевстве, строить поселения и становиться сильнее".
Но не только вы будете бороться за контроль над Мирландом, так что будьте готовы принять участие в масштабной осадной войне, когда сильнейшие державы столкнутся и будут бороться за господство над землей.
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