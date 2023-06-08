MotoGP 23 08.06.2022
7.2 6 оценок

Состоялся релиз гоночного симулятора MotoGP 23

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butcher69
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MotoGP 23 стала доступна на консолях и ПК

MotoGP 23 уже была оценена сайтом Fortress of Solitude, который поставил новой гонке оценку 8,3/10. В тексте критикуются небольшие изменения по сравнению с MotoGP 22 и дублирование многих графических моделей из предыдущей части серии. Сайт критикует копирование изображений гонщиков и членов команды в ямах и практически идентичные модели самих мотоциклов. Однако некоторые улучшения можно заметить на трассах - в частности, в прорисовке растительности.

По мнению GamingDeputy, Milestone добилась значительного прогресса в плане модели вождения и интуитивности управления, причем мотоциклами на этот раз управлять гораздо проще (доступно несколько подрулевых средств). Что касается игровых режимов, то здесь мы имеем практически копию модулей, доступных в MotoGP 22, включая тренировочные режимы (MotoGP Academy).

Ниже вас ждет трейлер превью и немного геймплея MotoGP 23, а благодаря каналу Fuzion Xbox Testing мы можем увидеть, как игра выглядит и работает на консолях Microsoft последнего и текущего поколения (XOne, XOne X, XSS и XSX).

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