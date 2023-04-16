Вышла новая версия мода Adventure in the East, переносящего M&B: Warband в реалии Ближнего Востока седьмого века ©

Прошло уже более трех лет с момента дебюта Mount & Blade 2: Bannerlord в раннем доступе, а с октября прошлого года мы уже можем играть в версию 1.0. Несмотря на это, большая часть моддинг-сообщества не думает переходить на вторую часть серии и вместо этого продолжает развивать свои проекты для классической Mount & Blade: Warband. Хорошим примером этого является модификация Adventure in the East, которая только что получила новую версию.

Мод переносит события из вымышленной Кальрадии на Ближний Восток в 634 год нашей эры. Авторы в основном придерживались исторических реалий, но в некоторых местах позволяли себе отклонения от реализма, чтобы сделать геймплей более интересным. В дополнение к песочнице предлагается сюжетная кампания с множеством миссий.

Adventure in the East перерабатывает практически все элементы игры. Мы получаем новую карту и девять фракций (Римская империя, Праведный халифат, Государство Сасанидов, Аварский каганат, Болгарское ханство, Аланы, Аксумское царство,Макурия и Западно-тюркский каганат). Механика геймплея также подверглась значительной переработке, включая расширенную систему фехтования и элементы RPG (например, убеждение теперь играет роль во время разговоров).

Все это построено на массе новых графических и музыкальных элементов. Конечно, графически это все еще уровень Warband, который может не всем подойти после улучшений, предложенных Bannerlord, но устаревший движок Adventure in the East компенсирует это богатым содержанием и интересной атмосферой Ближнего Востока 7 века.

Новая версия мода 6.0 приносит новые модели и текстуры, многочисленные исправления ошибок и игрового баланса, а также улучшения ИИ.