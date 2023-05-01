Этот проект превращает карту и мир Mount & Blade 2: Bannerlord в Европу XIII века ©

Темпы развития сообщества моддеров Mount & Blade 2: Bannerlord впечатляют, и время от времени появляется очередной заслуживающий внимания проект. Одним из самых интересных недавно выпущенных является Anno Domini 1259, который переносит действие игры из фэнтезийной страны Кальрадия в средневековую Европу.



Благодаря модификации вы сможете играть на огромной карте европейского континента, наполненной историческими деревнями, городами, замками и правителями. Также были введены новые культуры и фракции (с уникальными деревьями войск), а также множество ранее недоступных предметов.

Следует добавить, что модификация недоступна в Steam Workshop и должна быть установлена вручную. Это связано с тем, что для нее требуется несколько сопутствующих проектов, которые еще не появились на сервисе Valve. Скачать новый мод для Mount & Blade 2: Bannerlord можно прямо с нашего сайта.



Стоит также отметить, что, как и следует из названия, проект вдохновлен ставшим культовым модом Anno Domini 1257 для Mount & Blade: Warband. Автор модификации для Bannerlord не участвовал в создании этой классики, но взял из нее немало решений и ряд музыкальных композиций.