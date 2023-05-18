Вышло небольшое обновление 1.1.4 для Mount & Blade 2: Bannerlord

TaleWorlds Entertainment выпустила небольшое обновление 1.1.4 для ролевой песочницы Mount & Blade 2: Bannerlord, направленное на исправление некоторых багов как в одиночном, так и в мультиплеерном режимах. Полные примечания к патчу читайте ниже:
Одиночная игра
Вылеты
- Исправлена ошибка, возникавшая во время миссий, когда у агента не было экипировано правостороннее оружие.
- Исправлена ошибка, возникавшая из-за неправильной инициализации камеры миссии во время ее начала.
- Исправлена ошибка, возникавшая во время боя, когда камера следующего агента не была установлена.
Исправления
- Исправлена ошибка, из-за которой перк верховой езды "Пастух" уменьшал скорость от пастьбы вместо того, чтобы увеличивать ее.
- Исправлена ошибка, приводившая к бесконечному разговору с благородной партией.
- Исправлена ошибка, из-за которой все войска наносили больше урона, чем предполагалось, что приводило к неправильным результатам автобоя.
Мультиплеер
Исправления
- Улучшена стабильность работы сервера лобби.
- Исправлена ошибка, приводившая к проблемам с подключением на долго работающих официальных пользовательских серверах.
- Исправлена ошибка, из-за которой в консоль пользовательского сервера выводился журнал "get_jump_action failed".
Моддинг
- [MP] Обновлена система голосового чата для соответствия гибкому количеству игроков в Скирмише (для предотвращения сбоев при более чем 6 против 6 матчей).
- Это также устранит краш пользовательского сервера, который происходил, когда распределение игроков в матче Скирмиша временно менялось, например, 5 против 7 (из-за перехода игрока в команду противника до того, как игрок, потерявший связь, снова подключился к матчу).
"да мы не забросили игру, мы каждый месяц патчи выпускаем" говорили они.... Ну серьёзно и это всё? Лучше бы они мастерские починили и остальные перки
круто
ребята я купил ss m 2 512 для виндуса и игры Mount & Blade 2: Bannerlord а игра замахе не лагает мини фризы нету а на жоский диске есть это как работает