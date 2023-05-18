Mount & Blade 2: Bannerlord 30.03.2020
9.1 2 631 оценка

Вышло небольшое обновление 1.1.4 для Mount & Blade 2: Bannerlord

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Procy_on
Новости

TaleWorlds Entertainment выпустила небольшое обновление 1.1.4 для ролевой песочницы Mount & Blade 2: Bannerlord, направленное на исправление некоторых багов как в одиночном, так и в мультиплеерном режимах. Полные примечания к патчу читайте ниже:

Одиночная игра

Вылеты

  • Исправлена ошибка, возникавшая во время миссий, когда у агента не было экипировано правостороннее оружие.
  • Исправлена ошибка, возникавшая из-за неправильной инициализации камеры миссии во время ее начала.
  • Исправлена ошибка, возникавшая во время боя, когда камера следующего агента не была установлена.

Исправления

  • Исправлена ошибка, из-за которой перк верховой езды "Пастух" уменьшал скорость от пастьбы вместо того, чтобы увеличивать ее.
  • Исправлена ошибка, приводившая к бесконечному разговору с благородной партией.
  • Исправлена ошибка, из-за которой все войска наносили больше урона, чем предполагалось, что приводило к неправильным результатам автобоя.

Мультиплеер

Исправления

  • Улучшена стабильность работы сервера лобби.
  • Исправлена ошибка, приводившая к проблемам с подключением на долго работающих официальных пользовательских серверах.
  • Исправлена ошибка, из-за которой в консоль пользовательского сервера выводился журнал "get_jump_action failed".

Моддинг

  • [MP] Обновлена система голосового чата для соответствия гибкому количеству игроков в Скирмише (для предотвращения сбоев при более чем 6 против 6 матчей).
  • Это также устранит краш пользовательского сервера, который происходил, когда распределение игроков в матче Скирмиша временно менялось, например, 5 против 7 (из-за перехода игрока в команду противника до того, как игрок, потерявший связь, снова подключился к матчу).
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
aleksandruse

"да мы не забросили игру, мы каждый месяц патчи выпускаем" говорили они.... Ну серьёзно и это всё? Лучше бы они мастерские починили и остальные перки

0
орроро ороро

круто

ребята я купил ss m 2 512 для виндуса и игры Mount & Blade 2: Bannerlord а игра замахе не лагает мини фризы нету а на жоский диске есть это как работает

-1