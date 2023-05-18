Вышло небольшое обновление 1.1.4 для Mount & Blade 2: Bannerlord ©

TaleWorlds Entertainment выпустила небольшое обновление 1.1.4 для ролевой песочницы Mount & Blade 2: Bannerlord, направленное на исправление некоторых багов как в одиночном, так и в мультиплеерном режимах. Полные примечания к патчу читайте ниже:

Одиночная игра

Вылеты

Исправлена ошибка, возникавшая во время миссий, когда у агента не было экипировано правостороннее оружие.

Исправлена ошибка, возникавшая из-за неправильной инициализации камеры миссии во время ее начала.

Исправлена ошибка, возникавшая во время боя, когда камера следующего агента не была установлена.

Исправления

Исправлена ошибка, из-за которой перк верховой езды "Пастух" уменьшал скорость от пастьбы вместо того, чтобы увеличивать ее.

Исправлена ошибка, приводившая к бесконечному разговору с благородной партией.

Исправлена ошибка, из-за которой все войска наносили больше урона, чем предполагалось, что приводило к неправильным результатам автобоя.

Мультиплеер

Исправления

Улучшена стабильность работы сервера лобби.

Исправлена ошибка, приводившая к проблемам с подключением на долго работающих официальных пользовательских серверах.

Исправлена ошибка, из-за которой в консоль пользовательского сервера выводился журнал "get_jump_action failed".

Моддинг