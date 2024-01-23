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M.O.Z.I. 2026 г.
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица, Постапокалипсис
1 1 оценка

Анонсирован M.O.Z.I. - постапокалиптический шутер от российской студии

Simple Jack
Новости

Российская студия Mihanikus Games анонсировала M.O.Z.I. — постапокалиптический шутер от первого лица с элементами хоррора и tower defense. Разработчики показали дебютный тизер, в котором главный герой исследует таинственную локацию, а затем встречается с монстром.

По сюжету геймерам нужно будет сопроводить транспорт до поселения. Во время путешествия им предстоит добывать еду, искать батареи и запчасти, сражаться с мутантами и другими врагами, а также исследовать руины человеческих и инопланетных построек.

Дата релиза M.O.Z.I. пока неизвестна, но ее уже можно добавить в список желаемого в Steam. Разработчики обещают поделиться более подробной информацией о проекте в ближайшее время.

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42
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
6363

Выглядит не стыдно. Голос Красного Барона))(Чихачев) всегда рад слышать Добавил в желаемое.

14
KAMA33

Первые впечатления хорошие , что будет дальше , будем смотреть , надеюсь на бодрую игру .

9
Герман Хоффер

что-то напомнило Чужого сразу

1
Zlobin_Evgeny

добавил, поглядим

1
Powerful21

Понравилось. Даже очень.

0
Герман Хоффер

не распилите бюджет только))))

-1
Richard Simons

тауэр дефенс вы серьезно ? Надеюсь это будет, какая нибудь бонус-миссия или дополнительная, но только не врезайте эту (%%очень жесткий мат%%) в сюжет, чтобы это было обязательной частью.

-2
Scorpion_GamePlay

Надеюсь якуты делают, они умеют.

-2