Анонсирован M.O.Z.I. - постапокалиптический шутер от российской студии

Российская студия Mihanikus Games анонсировала M.O.Z.I. — постапокалиптический шутер от первого лица с элементами хоррора и tower defense. Разработчики показали дебютный тизер, в котором главный герой исследует таинственную локацию, а затем встречается с монстром.
По сюжету геймерам нужно будет сопроводить транспорт до поселения. Во время путешествия им предстоит добывать еду, искать батареи и запчасти, сражаться с мутантами и другими врагами, а также исследовать руины человеческих и инопланетных построек.
Дата релиза M.O.Z.I. пока неизвестна, но ее уже можно добавить в список желаемого в Steam. Разработчики обещают поделиться более подробной информацией о проекте в ближайшее время.
Выглядит не стыдно. Голос Красного Барона))(Чихачев) всегда рад слышать Добавил в желаемое.
Первые впечатления хорошие , что будет дальше , будем смотреть , надеюсь на бодрую игру .
что-то напомнило Чужого сразу
добавил, поглядим
Понравилось. Даже очень.
не распилите бюджет только))))
тауэр дефенс вы серьезно ? Надеюсь это будет, какая нибудь бонус-миссия или дополнительная, но только не врезайте эту (%%очень жесткий мат%%) в сюжет, чтобы это было обязательной частью.
Надеюсь якуты делают, они умеют.