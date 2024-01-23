Анонсирован M.O.Z.I. - постапокалиптический шутер от российской студии

Российская студия Mihanikus Games анонсировала M.O.Z.I. — постапокалиптический шутер от первого лица с элементами хоррора и tower defense. Разработчики показали дебютный тизер, в котором главный герой исследует таинственную локацию, а затем встречается с монстром.

По сюжету геймерам нужно будет сопроводить транспорт до поселения. Во время путешествия им предстоит добывать еду, искать батареи и запчасти, сражаться с мутантами и другими врагами, а также исследовать руины человеческих и инопланетных построек.

Дата релиза M.O.Z.I. пока неизвестна, но ее уже можно добавить в список желаемого в Steam. Разработчики обещают поделиться более подробной информацией о проекте в ближайшее время.