ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
MUDANG: Two Hearts 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.9 89 оценок

Новый трейлер стелс-экшена MUDANG: Two Hearts демонстрирует бросание ножей

monk70 monk70

Создатели стелс-экшена MUDANG: Two Hearts из корейской студии EVR STUDIO опубликовали новый геймплейный трейлер, в котором показали одну из тактика скрытности.

В распоряжении игроков будет бесшумное, но смертоносное оружие: метательный нож. Метательные ножи — это не просто запасной вариант.

  • Они идеально подходят для бесшумных убийств
  • Смертоносное дополнение к ближнему бою
  • И тактический ответ на превосходящие силы противника.

Вы можете использовать их вблизи или метать, чтобы ошеломить врагов на расстоянии, вгоняя их в состояние сонливости. При разумном использовании они дают вам преимущество — даже против нескольких противников.

15
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Артур Деменко

Сам ты муданг!

5
llaann

Ghost Recon breakpoint 2...невероятно(нет).

1
___Ghost___

Почему после попадения ножа если противник выжил он не кричит? Почему боты такие слепые в метре над ними чел кидает нож и приземляется сверху на другого противника то первый которого отвлекли бутылкой как будто тоже не слышит как 80-100 кг (вместе с обмундированием) спрыгнули с крыши... Слишком слабый ии...

1
Леший3

чет скукота 😀

1