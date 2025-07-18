Новый трейлер стелс-экшена MUDANG: Two Hearts демонстрирует бросание ножей

Создатели стелс-экшена MUDANG: Two Hearts из корейской студии EVR STUDIO опубликовали новый геймплейный трейлер, в котором показали одну из тактика скрытности.
В распоряжении игроков будет бесшумное, но смертоносное оружие: метательный нож. Метательные ножи — это не просто запасной вариант.
- Они идеально подходят для бесшумных убийств
- Смертоносное дополнение к ближнему бою
- И тактический ответ на превосходящие силы противника.
Вы можете использовать их вблизи или метать, чтобы ошеломить врагов на расстоянии, вгоняя их в состояние сонливости. При разумном использовании они дают вам преимущество — даже против нескольких противников.
Сам ты муданг!
Ghost Recon breakpoint 2...невероятно(нет).
Почему после попадения ножа если противник выжил он не кричит? Почему боты такие слепые в метре над ними чел кидает нож и приземляется сверху на другого противника то первый которого отвлекли бутылкой как будто тоже не слышит как 80-100 кг (вместе с обмундированием) спрыгнули с крыши... Слишком слабый ии...
чет скукота 😀