Новый трейлер стелс-экшена MUDANG: Two Hearts демонстрирует бросание ножей

Создатели стелс-экшена MUDANG: Two Hearts из корейской студии EVR STUDIO опубликовали новый геймплейный трейлер, в котором показали одну из тактика скрытности.

В распоряжении игроков будет бесшумное, но смертоносное оружие: метательный нож. Метательные ножи — это не просто запасной вариант.

Они идеально подходят для бесшумных убийств

Смертоносное дополнение к ближнему бою

И тактический ответ на превосходящие силы противника.

Вы можете использовать их вблизи или метать, чтобы ошеломить врагов на расстоянии, вгоняя их в состояние сонливости. При разумном использовании они дают вам преимущество — даже против нескольких противников.