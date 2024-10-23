MudRunner VR появилась в Steam

Saber Interactive объявила, что MudRunner VR стала доступна в SteamVR. Сегодняшний запуск представляет собой грандиозное обновление для MudRunner VR, добавляющее полное движение как в версии SteamVR, так и в Meta Quest игры. Садитесь за руль и отправляйтесь в непревзойденную внедорожную экспедицию с по-настоящему захватывающими визуальными эффектами и элементами управления.

MudRunner VR превращает любимый классический опыт MudRunner в совершенно новое, эксклюзивное приключение для VR. Благодаря переработанным 3D-моделям транспортных средств и окружающей среды игроки могут использовать различные инструменты и оборудование для преодоления диких, наполненных грязью испытаний, даже выходя из кабины транспортного средства для выполнения дополнительных задач.

Бесплатное обновление, доступное сегодня для всех игроков как в SteamVR, так и в Meta Quest, добавляет полное передвижение в MudRunner VR для еще более глубокого уровня погружения, позволяя водителям испытывать непрерывное движение за пределами кабины транспортного средства.