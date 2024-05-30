Состоялся релиз VR-версии MudRunner для Meta Quest

MudRunner VR стала доступна для Meta Quest 3, Meta Quest 2 и Meta Quest Pro в Meta Store. Игра MudRunner VR, разработанная и изданная Saber Interactive, идеально подходит как для ветеранов MudRunner, поклонников виртуальной реальности, так и для смелых искателей приключений. Вооружившись только транспортным средством, картой, снаряжением и смекалкой, хватит ли у вас того, что нужно, чтобы преодолеть самые грязные экспедиции и доставить свой груз в безопасное место?
MudRunner VR воплощает классический опыт MudRunner в виртуальной реальности с новыми 3D-ландшафтами и моделями, а также восемью мощными вездеходами, каждый со своими характеристиками и подключаемым оборудованием. Путешествуйте по обширным территориям с полным погружением в сюжетном режиме и режиме свободной игры, выполняя сложные задачи и осуществляя поставки в экстремальных условиях. Взаимодействуйте со своей кабиной и выходите за пределы кабины, чтобы использовать лебедку, дозаправиться и многое другое для достижения своих целей в беспрецедентной виртуальной реальности.
ВР нужен в Евро траке) Вот там он был бы особенно удобен. А в Мудраннер на любителя, не все играют с кабины, хотя я игру прошёл именно с кабины, но учитывая среднюю скорость передвижения, ВР тут совершенно не нужен.
да он там как-бы и так есть, в настройках игры стима выбери бета ветку
с ума сошли, там просто от первого лица при виде из кабины морскую болезнь поймать можно.
У кого как. Лично меня в ВР не укачивает. Но это действительно индивидуальный момент
Только вот игра это порт с андроида)
да я даже не про ВР говорю - я много часов провел и в Спинтайрес и в Мадраннер и теперь Сноураннер - они абсолютно не рассчитаны на вид от первого лица, даже последняя часть. ХЗ, может в ВР версии все и переделают - например, реалистичные органы управления, уменьшенная тряска(вернее, совершенно нереалистичная) и прочее, но мне слабо верится, это все-таки не гоночный симулятор. Сделают слишком плавно - тоже плохо. Я как раз задумываюсь взять что-нибудь из ВР, но Мадраннер - последнее, что мне придет в голову пройти в ВР. Ралли какое-нибудь - это да.