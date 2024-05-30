Состоялся релиз VR-версии MudRunner для Meta Quest

Самостоятельное переиздание симулятора езды по бездорожью Spintires с улучшенной графикой, физикой, взаимодействием с окружением и новым контентом.

Spintires: MudRunner является комплексным обновлением оригинальной Spintires, в состав которого входит новая карта-песочница в дополнение к уже существующим в игре пяти вариантам окружения и полностью переработанная графика, реалистичное поведение воды и грязи, а также другие улучшения.

Кроме того, переиздание порадует игроков новым режимом испытаний с 9 соответствующими картами, 13 новыми атомобилями и другими улучшениями.