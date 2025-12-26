Active Matter отправляет игроков "Сквозь огонь" с новым обновлением

Хардкорный онлайн-шутер Active Matter получил свежее обновление, добавляющее массу нового контента для фанатов напряжённых боёв. В игру внедрена техногенная карта «Дамба», новые монстры и аномалии, расширен арсенал оружия и снаряжения, а также улучшены интерфейс, анимации и визуальные эффекты.

Среди новых образцов вооружения — пулемёт M249, дробовик Origin-12, РПГ-7, снайперская винтовка СВДМ, штурмовые винтовки AEK-971 и АН-94 Абакан, пистолет-пулемёт ПП-19-01. Игроки теперь могут настраивать дистанцию пристрелки, устанавливать дульные тормоза и пламегасители, а также использовать титановые бронеплиты, шлемы EDH-Gen V и TFMK-I с активными наушниками.

Обновление делает бои более динамичными и тактически насыщенными, предлагая новые возможности для выживания и командного взаимодействия в экстремальных условиях. Active Matter доступен на PC и обещает ещё больше испытаний для настоящих ценителей хардкорного шутера.