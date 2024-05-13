Новый геймплейный трейлер MultiVersus посвятили демонстрации Джокера

На прошлой неделе разработчики MultiVersus начали выкладывать в интернет зашифрованные тайны, которые нужно было разгадать. Фанатам было сказано, что сюрприз, который откроется после того, как будут расшифрованы все 10 подсказок, будет "стоить того".

Это привело к появлению кинематографического трейлера, в котором Джокер был представлен как новый играбельный персонаж MultiVersus. Как обычно, он зациклен на Бэтмене.

Сегодня создатели представили полноценный геймплейный трейлер за этого персонажа и теперь мы имеем представление о том, как Джокер будет играть в MultiVersus.

Джокер демонстрирует довольно большой радиус действия своих атак, поскольку он почти всегда атакует оружием. Например, в одной из атак он использует механизм выдвижной боксерской перчатки, чтобы атаковать противников, находящихся в горизонтальном положении.

Также у него есть атака, в которой он бросает в противника серию игральных карт. Судя по всему, это многозарядная атака.

В трейлере также показано, что у Джокера есть довольно много возможностей для передвижения. Одна из атак позволит Джокеру временно парить в воздухе с помощью воздушного шара, а другая - отскакивать от противников или земли с помощью пого-палки.

В трейлере также можно увидеть некоторые из альтернативных костюмов Джокера. В одном из них он был одет как "Бэтмен, который смеется".