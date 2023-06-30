Атмосферный хоррор Mundaun добрался до PlayStation 5 и Xbox Series X/S ©

Между неожиданным анонсом Blade Runner 2023 Labyrinth от Annapurna на последней интерактивной выставке Annapurna Interactive Showcase, сегодня вечером пользователей по всему миру ждало несколько сюрпризов в области видеоигр: мероприятие было насыщено интересными презентациями для поклонников небольших производств и не только.

Например, на сегодняшнем мероприятии было официально объявлено о выходе игры Stray на Xbox Series X и Xbox One с указанием даты релиза, не говоря уже об интересном приключении Кейты Такахаси: To a T. Среди анонсов, однако, был и выход Mundaun на next-gen. Пришло время и для игры-ужастика Hidden Fields выйти на консолях нового поколения.

Нарисованный карандашом ужастик, действие которого происходит в отдаленной долине в Альпах, выходит на PlayStation 5 и Xbox Series X/S с поддержкой 4K/60 FPS. Владельцы флагманов Sony и Microsoft наконец-то смогут воочию убедиться в том, что это путешествие может показать и рассказать поклонникам повествовательного жанра, любимого огромным сегментом публики. После релиза на PS4, Xbox One, PC и Steam в 2021 году настало время для возрождения проекта с необычным художественным стилем на next-gen, который уже сегодня доступен на новейших консолях. Но улучшения получат и все владельцы игры на "старых" платформах, в том числе и на ПК.