Создатель Katamari Damacy представил свою новую игру To a T ©

На выставке Annapurna Interactive Showcase 2023 не было недостатка в новостях. Издательство продемонстрировало игру под названием To a T - оказывается, это еще одна игра, которой заинтересовалась Microsoft, и она дебютирует на Xbox, PC и Xbox Game Pass.

To a T - это повествовательная приключенческая 3D-игра, разработанная Кейтой Такахаси и командой uvula. Реализуя проект, разработчики сосредоточились на акцентировании внимания на персонаже, взаимодействии с миром и самом исследовании.

Главный герой истории - подросток "исключительного роста", который пытается вести нормальную жизнь в маленьком прибрежном городке. В ходе игры мы будем путешествовать по сельской местности с помощью верного пса и любящей матери. В игре будут присутствовать сложные темы, такие как хулиганы, которые будут нападать на главного героя, а игроки должны открыть новые способности персонажа, так как именно с их помощью он будет справляться с невзгодами.