Stray 19.07.2022
8.3 942 оценки

Рыжий котейка из Stray отправится покорять консоли Xbox 10 августа

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butcher69
Новости

Stray официально выходит на консолях Microsoft. Прошло несколько недель с тех пор, как мы сообщили, что игра заработала новый рейтинг, и только что мы получили положительные новости для пользователей Microsoft.

Sony подтвердила, что Stray является самым большим хитом PlayStation Plus, но скоро с приключением познакомятся еще больше игроков. Игра дебютирует на двух платформах Microsoft 10 августа, но, по крайней мере, в настоящее время мы не можем рассчитывать на релиз Xbox Game Pass.

На Annapurna Interactive Showcase 2023 был представлен трейлер, в котором показаны некоторые кадры геймплея. Однако, скорее всего, мы не можем рассчитывать на новый контент — это будет просто перенос уже существующей игры на новое оборудование.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
neropashka

Обещали полную поддержку dualsense на ПК. И забили)

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dangerous_beast

Крутяк! теперь малой хоть на боксе в нее поиграет. То пол ютуба затер до дыр в просмотре геймплеев)

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