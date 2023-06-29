Рыжий котейка из Stray отправится покорять консоли Xbox 10 августа ©

Stray официально выходит на консолях Microsoft. Прошло несколько недель с тех пор, как мы сообщили, что игра заработала новый рейтинг, и только что мы получили положительные новости для пользователей Microsoft.

Sony подтвердила, что Stray является самым большим хитом PlayStation Plus, но скоро с приключением познакомятся еще больше игроков. Игра дебютирует на двух платформах Microsoft 10 августа, но, по крайней мере, в настоящее время мы не можем рассчитывать на релиз Xbox Game Pass.

На Annapurna Interactive Showcase 2023 был представлен трейлер, в котором показаны некоторые кадры геймплея. Однако, скорее всего, мы не можем рассчитывать на новый контент — это будет просто перенос уже существующей игры на новое оборудование.