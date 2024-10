My Time at Evershine достигла впечатляющих показателей на Kickstarter, значительно превзойдя успех предыдущих игр серии. Разработчики симуляторов фермерства My Time at Portia и My Time at Sandrock вернулись с новой игрой, и кампания на Kickstarter взлетела до невероятных высот. My Time at Evershine собрала уже 1,7 миллиона долларов, хотя первоначальная цель составляла всего 200 000 долларов, и до конца кампании еще 19 дней.

Действие игры разворачивается в той же вселенной, что и предыдущие части, где игрокам предстоит стать губернатором нового поселения на окраине Вольных Городов. Как и в прошлых играх, пользователи будут собирать ресурсы, развивать поселение и взаимодействовать с местными жителями. В новой части появится система строительства поселений и полностью озвученные персонажи.

Для сравнения, My Time at Portia собрала 146 697 долларов, а My Time at Sandrock — 524 770 долларов. Новый проект не просто превзошел их успех, но сделал это в рекордные сроки — за 35 минут был собран минимальный бюджет.

Игра будет доступна на PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.