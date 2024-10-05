My Time at Evershine достигла впечатляющих показателей на Kickstarter, значительно превзойдя успех предыдущих игр серии. Разработчики симуляторов фермерства My Time at Portia и My Time at Sandrock вернулись с новой игрой, и кампания на Kickstarter взлетела до невероятных высот. My Time at Evershine собрала уже 1,7 миллиона долларов, хотя первоначальная цель составляла всего 200 000 долларов, и до конца кампании еще 19 дней.
Действие игры разворачивается в той же вселенной, что и предыдущие части, где игрокам предстоит стать губернатором нового поселения на окраине Вольных Городов. Как и в прошлых играх, пользователи будут собирать ресурсы, развивать поселение и взаимодействовать с местными жителями. В новой части появится система строительства поселений и полностью озвученные персонажи.
Для сравнения, My Time at Portia собрала 146 697 долларов, а My Time at Sandrock — 524 770 долларов. Новый проект не просто превзошел их успех, но сделал это в рекордные сроки — за 35 минут был собран минимальный бюджет.
Игра будет доступна на PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.
А ничего удивительного в этом не вижу. Первая игра была хоть и корявенькой смесью различных игр в том числе похожей на ферму stardew valley в 3D, но все же приятной глазу. Получается у разработчиков сделать симпатичную рисовку и ламповую атмосферу. Но мир был откровенно пустоват. Задания напоминали собой квесты из онлайн-дрочилен 2000-ых годов.
В Сендроке было улучшено буквально всё. Заметно лучше подано повествование, просто невероятное кол-во контента - персонажи постоянно что-то трындят новое, с ними постепенно сближаешься, с кем то заводишь романтические отношения, а между тем в городе происходят различные события в которых можно принять участие. В этой игре реально есть сюжет и он даже довольно интересен. С поправкой на возрастной рейтинг. Диалоги тоже неплохи. Персонажи не вываливают на тебя все сразу. С ними действительно нужно долго взаимодействовать, разговаривать, чтобы полностью раскрыть их характеры, мотивацию и поступки. Из минусов разве, что излишне затянута игра (хотя пункт спорный, кому как) и слабоватая боёвка.
Потому совершенно не удивительно, что игроки поддержали новую часть. В разработчиков верят. И мне тоже бы хотелось увидеть новую часть, улучшенную по сравнению с второй частью.
Мне кажется, или ты портию с сэндроком путаешь?
точно. Сам не понимаю как так вышло. Исправил, спасибо.
Хорошие игры были и от души поиграл ))
Надеюсь Эйвори здесь не будет эпизодическим персом.
Насколько я понял, у них события в городах происходят одновременно, так что если персонаж был постоянным жителем в одном, то в другом уже не будет, как Минт.
В данной части он заявлен как один из основных романсабельных НПСов, что значит длинные сюжетные личные квесты озвученные реплики и прочее.
Где-то была инфа, что события игры будут через 3 года после Сандрока
А... чё кикстартер-то? У них вроде игры нормальным тиражом продались. Не онлайновые никакие, денег на поддержку много вроде не надо, ДЛЦшек там насрали на каждую. Куда денежки промотали?
У них игры по принципу раннего доступа.
почему бы и да?
Я всё жду, когда закончат Сэндрок апдейтить, чтобы целиком всё сразу посмотреть
8 числа последний патч с добавлением контента, после только багофиксы.
Фух, вот он прогресс графики на 2024 год, на пс5 про должно потянуть
Симуляторов фермера? Эм... стесняюсь спросить, а с автором данной статьи всё хорошо? Голова не болит? Ну серьёзно - какие к чёрту симуляторы фермера?
в гвнину рисованную ктот донатит даже 🤌 удивительно
задумка интересная, но смотря на такую графику желание играть пропадает.
наоборот графика стилизованная, играть от этого еще больше хочется
возможно это будет более жесткая часть чем предыдущие (хотелось бы но без жести)
Для меня графика во второй части была идеальна)) первая прикольная а третья мне не зашла
стоп первая портия потом сандрок и вот 3 выходит. хотя да пересмотрев видео это больше на их футбол и планетный исследователь похожею в первых частях угловатасть прощалась из за мультяшного стиля а 3 уже какоято погоня за BG3
К тому же вайбы фортнайта какие-то у третей части. Уж извините, но при виде красноволосого парня в трейлере, взбирающегося на гору, у меня сразу же в голове начали мелькать практически реалистично вылизанные персы с этого симулятора битв.