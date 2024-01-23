В Steam стартовал плейтест Myth of Empires

Разработчик Angela Game и издатель Imperium Interactive Entertainment объявили, что сегодня началось ограниченное по времени тестирование в Steam грядущей эпической многопользовательской военной песочницы Myth of Empires.

До 30 января игроки, принявшие участие в этом игровом тесте, откроют для себя несколько новых функций, которые будут включены в версию 1.0 Myth Of Empires, когда она выйдет 21 февраля в Steam. Впервые игроки смогут ступить на неизведанную карту Дунчжоу, обширный новый регион, состоящий из островов, вулканов, морей и кораблей, а также встретиться с новым боссом. Всего для тестирования будут открыты 18 серверов в Северной Америке, Европе и Азии. Чтобы подать заявку на участие в тестировании, просто посетите страницу Myth of Empires в магазине Steam и нажмите «Запросить доступ».

Myth of Empires — это многопользовательская игра-песочница с высокой степенью свободы. Игроки будут сражаться, чтобы выжить и заработать свое место в раздираемом войной мире, строить крепости, вести армии в масштабных битвах, осаждать вражеские города и основывать свои собственные империи.

Myth of Empires выйдет на ПК в Steam 21 февраля, а на консолях позже в этом году.