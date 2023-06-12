Строительство пародийного фэнтези-подземелья в трейлере Naheulbeuk's Dungeon Master ©

Французская пародия на ролевые игры The Dungeon of Naheulbeuk появилась в интернет-эфире в 2001 году и рассказывала о партии искателей приключений, путешествующих по миру в стиле Dungeons & Dragons, полному обычных магических эскапад и воображаемых обитателей. Здесь есть эльфы, гномы, рейнджеры и варвары, города с такими названиями, как Гларг, и большой злодей по имени Зангдар, который постоянно создает проблемы.

Все это очень сатирично, и за годы, прошедшие после выхода оригинального аудиосериала, продолжено в романах, комиксах, настольных играх, а теперь, во второй раз, и в видеоигре.

Игра Naheulbeuk's Dungeon Master представляет собой пародию на средневековую игру в виде конструктора подземелий и дает вам управление развоплощенной рукой, которая следит за всем этим. Как и в классической серии Dungeon Keeper от Bullfrog, ваша задача - выстроить комнаты логова - на этот раз в шаткой многоэтажной башне, а не в подземном лабиринте - заполнить их различными удобствами, чтобы привлечь новых покровителей, и собрать достаточно богатства, чтобы расширить свое логово, одновременно совершая рейды против соперничающих подземелий, чтобы устранить конкурентов.