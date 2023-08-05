Трейлер и подробности кроссовера Naraka: Bladepoint и серии NieR ©

9 августа стартует совместное мероприятие Naraka: Bladepoint с NieR: Automata и Replicant, в рамках которого игроки, играющие бесплатно, смогут разблокировать скины из 2B, 9S и других игр. Теперь, когда до начала кроссовера осталось всего несколько дней, был выпущен новый трейлер и опубликованы первые подробности о контенте.

Согласно информации, за внутриигровые награды в рамках нового события New Era можно будет получить скин оружия Moonrise (Replicant), головной аксессуар Emil (Automata), фон Justina Gu и многое другое.

В магазине можно будет приобрести скины 2B, A2 и Nier. Кроме того, в магазине можно будет приобрести скины оружия, созданные по мотивам самых известных видов оружия серии, бонусы Twitch Drop и "особый сюрприз", который будет раскрыт в будущем.

Всего несколько недель назад Naraka: Bladepoint вышла на PS5 и теперь является бесплатной игрой для всех платформ. Это означает, что вы можете бесплатно поиграть в королевскую битву, а также принять участие в совместном мероприятии NieR, если вам это интересно.