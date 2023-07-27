Продажи Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto, возможно, достигли 12 млн копий ©

Похоже, что игра Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto пользуется огромным успехом во всем мире: согласно сообщению компании Bandai Namco в одном из японских журналов в декабре 2022 года, ее продажи достигли 12 млн. копий по всему миру. Если быть точнее на тот момент было заявлено о 11.88 млн копий.

Источник не совсем ясен, но его можно увидеть в изображении ниже, где приводится сообщение, опубликованное компанией Bandai Namco, в котором говорится о проданных копий экшена по знаменитой серии Naruto, включая продолжение Boruto.

Это было бы поистине выдающимся достижением, придающим дополнительный смысл операции, недавно проведенной с Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, переработанной и расширенной версией файтинга, дата выхода которой, возможно, недавно была объявлена одним из ритейлеров - 20 октября 2023 года.

Пока мы не располагаем прямым официальным сообщением от Bandai Namco, но, учитывая популярность серии, которая в это время отмечает свое 20-летие выходом новых эпизодов аниме, легко предположить, что последняя выпущенная на данный момент глава может достичь 12 млн. проданных копий, в том числе и с учетом ее присутствия на всех платформах.

В перспективе эта цифра выведет Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto на третье место среди самых продаваемых файтингов прошлого поколения после Super Smash Bros. Ultimate и Mortal Kombat 11, а также занять особенно высокое место, если рассматривать все поколения в целом.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto предлагает вкратце пережить историю Наруто от первого лица, участвуя в различных боях серии, играя за главных героев. Это, конечно, в дополнение к различным многопользовательским режимам и другим альтернативам.