Bandai Namco раздает 100 тыс. ключей файтинга Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Bandai Namco решила порадовать любителей файтингов бесплатной раздаче 100 тысяч ключей активации для Steam Naruto to Boruto: Shinobi Striker в течение ограниченного времени.

Всё, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться и заполните форму в период с 8 по 12 января и свяжите свою учетную запись Steam со своей учетной записью Bandai Namco, чтобы иметь право на участие.

Победители получат свой код по электронной почте в период с 15 января по 19 января.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker — это многопользовательская онлайн-игра, действие которой происходит во вселенной Наруто. Игроки получат удовольствие, сражаясь со своими любимыми персонажами и открывая для себя новый стиль игрового процесса в захватывающей трехмерной среде с совершенно новым графическим стилем.