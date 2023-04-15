Саске Учиха и Наруто Узумаки в новых геймплейных роликах Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections

Издатель Bandai Namco и разработчик CyberConnect2 выпустили два новых видеоролика и несколько скриншотов для Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS, в которых анонсируются Наруто Узумаки (Режим Бариона) и Саске Учиха (режим Каге) в качестве играбельных персонажей.
Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam в 2023 году.
Так же стало известно, что Боруто станет главным героем в специальном сюжетном режиме игры. Что ждет Боруто, когда он столкнется с кунаем и внушительным красным Сусаноо?
В какой же сюр превратилось оригинальное произведение
Я, конечно, много ожидал, но доить историю из оригинальной, офигенно законченной истории, это уже позор.
Тру
Настоящие фанаты Наруто - не смотрели, не смотрят, и не будут смотреть боруто. Про игры я вообще молчу.
Да вообще идея возвращения сюжета к мелкому пацанчику, каким Наруто был когда-то - это глупость. Самоповтор. Я ожидал глобального сюжета про взрослого Наруто, лет 20 например, возможно с местом действия на другом континенте, а не вот это всё.
я так понял боруто нету смысла смотреть это как ремейк наруто?
Если ты даже не знаешь что это такое то тебе точно нету смысла смотреть.
Можно смотреть минуя филеры , но будь готов к тому что старое поколение будет занерфлено в хлам по силам , дабы сделать акцент на новом поколении , которое как известно всегда сильнее предыдущего .
это хуже в 100 раз. Я через силу посмотрел 10 серий, думал, когда же хоть какая-то движуха будет, но нет...
Хмммммммммм, ху@ета короче