Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections 2023 г.
7.1 36 оценок

Саске Учиха и Наруто Узумаки в новых геймплейных роликах Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections

©
butcher69
Новости

Издатель Bandai Namco и разработчик CyberConnect2 выпустили два новых видеоролика и несколько скриншотов для Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS, в которых анонсируются Наруто Узумаки (Режим Бариона) и Саске Учиха (режим Каге) в качестве играбельных персонажей.

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam в 2023 году.

Так же стало известно, что Боруто станет главным героем в специальном сюжетном режиме игры. Что ждет Боруто, когда он столкнется с кунаем и внушительным красным Сусаноо?

+ ещё 4 картинки
Трейлеры Скриншоты
10
10
Последние посты по игре Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections
Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections появилась в Steam. Представлены системные требования игры
Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections появилась в Steam. Представлены системные требования игры
В сети появились возможные подробности Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections
В сети появились возможные подробности Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections
В сети появилось сравнение графики Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections с прошлыми частями серии
В сети появилось сравнение графики Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections с прошлыми частями серии
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Limgrave

В какой же сюр превратилось оригинальное произведение

4
darkfoxclock

Я, конечно, много ожидал, но доить историю из оригинальной, офигенно законченной истории, это уже позор.

4
Limgrave darkfoxclock

Тру

1
Hidan20

Настоящие фанаты Наруто - не смотрели, не смотрят, и не будут смотреть боруто. Про игры я вообще молчу.

2
hKKK33

Да вообще идея возвращения сюжета к мелкому пацанчику, каким Наруто был когда-то - это глупость. Самоповтор. Я ожидал глобального сюжета про взрослого Наруто, лет 20 например, возможно с местом действия на другом континенте, а не вот это всё.

1
Аналиус

я так понял боруто нету смысла смотреть это как ремейк наруто?

1
wdymBro

Если ты даже не знаешь что это такое то тебе точно нету смысла смотреть.

0
Bigozerki

Можно смотреть минуя филеры , но будь готов к тому что старое поколение будет занерфлено в хлам по силам , дабы сделать акцент на новом поколении , которое как известно всегда сильнее предыдущего .

2
Stylusss

это хуже в 100 раз. Я через силу посмотрел 10 серий, думал, когда же хоть какая-то движуха будет, но нет...

0
Джениев Магомед

Хмммммммммм, ху@ета короче

0