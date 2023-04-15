Саске Учиха и Наруто Узумаки в новых геймплейных роликах Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections ©

Издатель Bandai Namco и разработчик CyberConnect2 выпустили два новых видеоролика и несколько скриншотов для Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS, в которых анонсируются Наруто Узумаки (Режим Бариона) и Саске Учиха (режим Каге) в качестве играбельных персонажей.

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam в 2023 году.

Так же стало известно, что Боруто станет главным героем в специальном сюжетном режиме игры. Что ждет Боруто, когда он столкнется с кунаем и внушительным красным Сусаноо?