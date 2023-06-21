Состоялся анонс гонки NASCAR Arcade Rush для PC и консолей ©

Издатель GameMill Entertainment и разработчик Team6 Game Studios анонсировали аркадную гоночную игру NASCAR Arcade Rush для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam).

NASCAR Arcade Rush позволит испытать высокооктановые ощущения от гонок NASCAR на культовых трассах Talladega Superspeedway, Daytona International Speedway, Darlington Raceway, Martinsville Speedway и Homestead-Miami Speedway. Под нужды жанра аркадной гонки все треки были переработаны с сохранением присущих им черт. Также на выбор представлено несколько игровых режимов, включая Career NASCAR Cup Series (карьера), Quick Race (быстрая гонка) и Time Attack (соревнование на время). Сразитесь с друзьями в захватывающей локальной многопользовательской игре или соревнуйтесь с соперниками по всему миру в сетевой многопользовательской игре на 12 игроков.

NASCAR Arcade Rush поступит в продажу в 2023 году по цене 49,99 долларов. Также предусмотрено специальное цифровое издание NASCAR Project-X Bundle за 59,99 долларов, которое будет включать в себя следующий бонусный контент: