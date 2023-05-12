Неожиданно для старой игры NASCAR Heat 5 анонсировано новое дополнение ©

В связи с низкой популярностью игры NASCAR 21: Ignition разработчики Motorsport Games решили сделать неординарный шаг и вдохнуть новую жизнь в игру 2020 года - NASCAR Heat 5.

«Мы направляем ресурсы на хорошо зарекомендовавшию себя старую игру, такую как франшиза NASCAR Heat, постепенно приближая её к современности», — сказал Стивен Худ новый генеральный директор Motorsport Game. В ближайшие дни мы обновим продукт дополнив его автомобилями нового поколения NASCAR, которые появились в 2022 году, чтобы порадовать фанатов».

NASCAR 21: Ignition - изначально задумывалась как новая платформа заменяющая серию Heat, но многим она не понравилась.