Новый трейлер NBA 2K24 посвящен анонсу консольного кроссплея ©

Разработчик Visual Concepts и издатель 2K анонсировали новую игру во франшизе NBA 2K. Игра, получившая меткое название NBA 2K24, выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК 8 сентября.

Наряду с анонсом самой игры, 2K также сообщила, что на PS5 и Xbox Series X/S будет доступен кроссплатформенный мультиплеер. К сожалению, похоже, что релиз для ПК остался без кроссплея, вместо этого он полностью сосредоточен на консолях текущего поколения. Посмотрите трейлер кроссплея ниже.

На обложке NBA 2K24 будет изображен Коби Брайант. Брайант, за плечами которого множество наград, в том числе 18-кратная звезда All-Star, 5-кратный чемпион NBA и 2-кратный MVP финалов, будет изображен на обложке Kobe Bryant Edition и Black Mamba Edition. В США и Канаде игра также выйдет в специальном издании WNBA Edition, звездой обложки которого станет Сабрина Ионеску.

Издание NBA 2K24 с Коби Брайантом, цена которого составляет 69,99 долларов на текущем поколении и 59,99 долларов на других платформах, включает в себя только игру. Переход на более высокие уровни дает больше бонусов, таких как множество внутриигровой косметики и повышение навыков в издании Black Mamba за 99,99 долларов и больше возможностей в издании 25th Anniversary по цене 149,99 долларов.