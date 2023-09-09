Пользователи Steam разгромили баскетбольный симулятор NBA 2K24

Игра NBA 2K24 стала доступна. Последняя работа студии Visual Concepts и 2K Sports доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, а также PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
На платформе Steam проект не получил теплого приема. На момент написания статьи игра имеет "крайне отрицательные" отзывы (лишь 13% отзывов игроков являются положительными).
В отзывах игроков звучат жалобы на отсутствие новизны по сравнению с прошлогодней версией, а также на содержание, которое не оправдывает высокую цену.
NBA 2K24 - двадцать пятая часть популярной серии спортивных игр на баскетбольную тематику.
Благодаря официальной лицензии в игре представлены подлинные команды и игроки, как действующие, так и легендарные. В игре также можно управлять реальными командами или собственной командой, созданной из любимых игроков NBA.
На PlayStation 5 и Xbox Series X/S игра может похвастаться эксклюзивным контентом в виде расширенного режима MyCAREER и технологии proPLAY (которая использует официальные кадры NBA для создания реалистичной анимации и движений игроков). ПК-геймерам придется довольствоваться несколько урезанным контентом, как и в случае с консолями восьмого поколения.
Ну так пастгеном кормить 4 год к ряду пк. И ежегодный рост цен во внутриигровой валюте на прокачку вместе с сомнительными ежегодными улучшениями. Спортивные симуляторы будто соревнуются, кто сделает меньше изменений и больше доната.
Зачем выпускать их каждый год)))Это тчо за особый вид кринджа?
так там у всех частей негативные отзывы. кто то иного ждал?
Когда до них уже дойдет...-_-