PvPvE арена-шутер NCORE появился в Steam

NCORE была анонсирована в ноябре 2024 года, а в марте 2025 состоялось первое альфа-тестирование, которое собрало более 20 тысяч участников.

Осенью 2025 года фанатов игры NCORE ждет второе альфа-тестирование, которое обещает принести целый ряд инноваций и улучшений в игровой процесс. Одним из ключевых обновлений станет переработанный основной режим «Охота за жетонами», где команды будут соревноваться в сборе и сдаче наибольшего количества жетонов, что добавит игре новый уровень стратегии и командной работы.

Ожидается обновление системы обучения, которое сделает процесс знакомства с игрой более удобным и интуитивным для новых игроков.

Появится новый гекс под названием «Статуя Свободы», который, безусловно, станет одним из наиболее узнаваемых и желанных мест в игре.

Игроки получат доступ к снайперской винтовке «Катана» и оружию босса «Гроза», что расширит их тактические возможности и позволит разработать новые стратегии боя.

В игру будет добавлен новый тип PvE-противника, что обогатит опыт одиночной игры и предложит новые вызовы.

Разработчики также работают над обновлением системы заданий, что сделает прогрессию игроков более увлекательной и наградной. Кроме того, ожидается добавление карточки игрока, которая позволит пользователям представить себя в игровом сообществе более персонализированным образом. Для любителей кастомизации будет подготовлено множество новых предметов, чтобы сделать персонажей еще более уникальными.

Участие в альфа-тестировании не только даст игрокам возможность первыми испытать все нововведения, но и принесет особые подарки на релизе игры. Именно поэтому стоит добавить страницу NCORE в список желаемого в Steam уже сейчас, не дожидаясь начала тестирования.

Тестирование пройдет не только на этой платформе, но и на VK Play и Astrum Play осенью 2025 года. Это станет значимым событием для всех, кто ждет появления новой, захватывающей и стратегической игры.

Действие игры происходит в антиутопическом 2070 году, где миром правят могущественные корпорации, а гладиаторские бои являются самым популярным форматом развлечения. Участники этих боев сражаются не только за победу, но и за шанс вырваться из нищеты и стать легендой в мире, где жизнь человека стоит дешево.