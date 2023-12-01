Для Need for Speed Rivals вышел мод, убирающий блокировку 30 кадров в секунду

Моддер Brawltendo выпустил новый мод, который убирает блокировку 30 кадров в секунду из Need for Speed: Rivals. Используя этот мод, геймеры на ПК наконец смогут играть в эту игру со скоростью 60, 120 или 144 кадров в секунду.

Этот мод для NFS: Rivals позволяет игре плавно работать со скоростью более 30 кадров в секунду. Самое приятное то, что это больше ничего в игре не портит. Таким образом, то, как движутся машины, и все остальное остается таким, каким оно должно быть. В отличие от некоторых старых модов, которые вызывали проблемы с физикой игры, в этом все под контролем.

Вы можете скачать мод по этой ссылке.