Для Need for Speed Rivals вышел мод, убирающий блокировку 30 кадров в секунду

Игра создается силами шведской студии Ghost Games на базе движка Frostbite 3.

В основе Need for Speed: Rivals лежит противостояние между уличными гонщиками и полицейскими. События развиваются в открытом «дорожном пространстве», где игрок вправе сам выбирать, кем ему играть, нарушителем спокойствия или же, наоборот, блюстителем порядка. Основная цель – заработать себе дурную славу, рискуя не только своим автомобилем, но и жизнью. Чем больше копов игроку удастся перехитрить, тем выше награда. Последняя, в свою очередь, представлена так называемыми Speedpoints, с помощью которых игроки смогут открывать новые машины и комплектующие. Если же вы выберете сторону полиции, за каждого пойманного преступника вас будут награждать очками репутации и продвигать по служебной лестницы.



С выходом Rivals в серию Need for Speed вернутся автомобили марки Ferrari. Игроки смогут прокатиться на итальянских спорткарах впервые за последние семь лет. Здесь же стоит отметить и новую функцию под названием AllDrive, которая, как говорят разработчики, «стирает границы между одиночным режимом и мультиплеером», плавно заменяя «соло» на игру в компании друзей.



Electronic Arts выделяет следующие особенности Need for Speed: Rivals: