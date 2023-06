Легендарной игре "Как достать соседа" исполнилось 20 лет ©

20 июня 2023 года серии Neighbours from Hell (более известная у нас под названием «Как достать соседа») исполнилось 20 лет. Эта культовая дилогия видеоигр в жанре стелс, разработанная ныне закрытой JoWood Entertainment, рассказывает о том, как молодой человек по имени Вуди мстит своему соседу мистеру Ротвейлеру за то, что тот не даёт ему спокойно отдыхать. Вуди подстраивает ему всяческие пакости и ловушки, похожие на те, что делал Кевин в фильме Один дома.

Кадр из "Как достать соседа: Сладкая месть"

Игра полюбилась многим за простой геймплей с элементами point-and-click, а также за низкие системные требования, мультяшную графику и юмор - игроки оценили возможность отомстить соседу, который местами мог напоминать им о своих настоящих "перфораторных" соседей,. Всего было выпущено 2 игры - Revenge is Sweet (Сладкая месть), в которой Вуди мстил соседу в его доме и On Vacation (Адские каникулы), где Вуди преследовал антагониста в кругосветном путешествии, а в 2020 году мир увидел официальный ремастер Neighbours Back From Hell за издательством THQ Nordic, в котором объединили две игры в одну, на подобии консольной версии, в комплекте с которой идут две оригинальные игры.

Кадр из "Как достать соседа 5: Из России с любовью"

Игра породила линию неофициальных продолжений, созданные в России, которые также носили названия Как достать соседа", подражающие геймплею оригинала, но не настолько любимые, как оригинал.

Вуди, нарисованный художником "Пожилой Алкаш"

Даже сейчас "Как достать соседа" не остаётся без внимания. Фанаты создают арты с героями и выпускают моды, на подобии Как достать соседа: Хардкор или Возвращение Вуди, а также разрабатывают свой ремастер, в котором можно поиграть за соседа и наконец-то отомстить Вуди.