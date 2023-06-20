Легендарной игре "Как достать соседа" исполнилось 20 лет

20 июня 2023 года серии Neighbours from Hell (более известная у нас под названием «Как достать соседа») исполнилось 20 лет. Эта культовая дилогия видеоигр в жанре стелс, разработанная ныне закрытой JoWood Entertainment, рассказывает о том, как молодой человек по имени Вуди мстит своему соседу мистеру Ротвейлеру за то, что тот не даёт ему спокойно отдыхать. Вуди подстраивает ему всяческие пакости и ловушки, похожие на те, что делал Кевин в фильме Один дома.
Игра полюбилась многим за простой геймплей с элементами point-and-click, а также за низкие системные требования, мультяшную графику и юмор - игроки оценили возможность отомстить соседу, который местами мог напоминать им о своих настоящих "перфораторных" соседей,. Всего было выпущено 2 игры - Revenge is Sweet (Сладкая месть), в которой Вуди мстил соседу в его доме и On Vacation (Адские каникулы), где Вуди преследовал антагониста в кругосветном путешествии, а в 2020 году мир увидел официальный ремастер Neighbours Back From Hell за издательством THQ Nordic, в котором объединили две игры в одну, на подобии консольной версии, в комплекте с которой идут две оригинальные игры.
Игра породила линию неофициальных продолжений, созданные в России, которые также носили названия Как достать соседа", подражающие геймплею оригинала, но не настолько любимые, как оригинал.
Даже сейчас "Как достать соседа" не остаётся без внимания. Фанаты создают арты с героями и выпускают моды, на подобии Как достать соседа: Хардкор или Возвращение Вуди, а также разрабатывают свой ремастер, в котором можно поиграть за соседа и наконец-то отомстить Вуди.
могли бы скидку сделать что ли
Да жаль новой части нету а были шансы что после Remastered выйдет триквел но увы.
О действительно легенда, да я стар.
в какой же мусор тогда играли hah
Иди в Майнкрафт играй.
тебе 8 лет? Иди уроки делай!
щас игры в 100 раз хуже