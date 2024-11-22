16 декабря выйдет игра про фотографирование кошек под названием Neko Odyssey

В декабре 2024 года на ПК выйдет приключенческая игра Neko Odyssey, разработанная для поклонников пиксельного искусства и японской анимации. В новой адвенчуре игрокам предстоит исследовать японский город, фотографировать милых кошек и загружать снимки во внутриигровые социальные сети.



Игроки смогут набирать лайки и подписчиков, которые делятся полезными советами, участвовать в увлекательных событиях, выполнять сюжетные задания и раскрывать тайны, наслаждаясь атмосферой спокойной жизни.



Игра будет доступна на платформе Steam по цене $19.99 / €19.50 / 2,200 йен, с возможностью скачать демоверсию прямо сейчас. Точная цена в рублях будет объявлена позже.