Новый трейлер Neon White посвятили скорому выходу в Game Pass

Angel Matrix и Annapurna Interactive объявили дату выхода Neon White на Xbox Game Pass: игра будет доступна в каталоге платформы по подписке с 11 июля.

Новость подтверждает слухи последних дней, которые, казалось, указывали на скорое появление на Xbox шутера от первого лица roguelike, дебютировавшего на PC, PlayStation и Nintendo Switch в 2022 году.

Созданная Беном Эспозито, творческим вдохновителем Donut Cunty, Neon White представляет собой довольно увлекательную игру, в которой под командованием демона по имени Габриэль мы должны преодолеть ряд испытаний, чтобы попасть на Небеса.

Анонсированная в 2023 году как одна из десяти инди-игр, которые будут выпущены на Xbox Game Pass, Neon White затянулась дольше, чем ожидалось, но уже через несколько дней владельцы консолей Microsoft смогут опробовать ее.