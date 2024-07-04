ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Neon White 16.06.2022
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер, От первого лица
7.2 60 оценок

Новый трейлер Neon White посвятили скорому выходу в Game Pass

butcher69
Новости

Angel Matrix и Annapurna Interactive объявили дату выхода Neon White на Xbox Game Pass: игра будет доступна в каталоге платформы по подписке с 11 июля.

Новость подтверждает слухи последних дней, которые, казалось, указывали на скорое появление на Xbox шутера от первого лица roguelike, дебютировавшего на PC, PlayStation и Nintendo Switch в 2022 году.

Созданная Беном Эспозито, творческим вдохновителем Donut Cunty, Neon White представляет собой довольно увлекательную игру, в которой под командованием демона по имени Габриэль мы должны преодолеть ряд испытаний, чтобы попасть на Небеса.

Анонсированная в 2023 году как одна из десяти инди-игр, которые будут выпущены на Xbox Game Pass, Neon White затянулась дольше, чем ожидалось, но уже через несколько дней владельцы консолей Microsoft смогут опробовать ее.

3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
bysaturn

Классная игра, но несколько багов так и не починили.

1
Alcoza1cer

А обновления то будут?

0
ckott4

Обновления чего?

0