На следующей неделе в Epic Games Store пройдет раздача Beyond Blue и Never Alone ©

В следующий четверг, 20 апреля, в Epic Games Store пройдет раздача Beyond Blue и Never Alone.

Never Alone - это платформенная игра для 1 или 2 игроков. Разработанная в сотрудничестве с общиной североамериканских индейцев Аляски, игра погружается в культуру народа иньупиат и предлагает уникальный игровой опыт.

Beyond Blue — это однопользовательская приключенческая игра, где мы оказываемся в пульсирующем голубом сердце нашей планеты. Игрок переносится в ближайшее будущее и познаёт тайны океана, обозревая подводный мир глазами учёной и исследовательницы океанических глубин Мирай.