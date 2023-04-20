В Epic Games Store началась раздача Beyond Blue и Never Alone ©

В магазине Epic Games Store, как обычно по четвергам, началась раздача бесплатных игр на ПК. С сегодняшнего дня можно забрать Beyond Blue и Never Alone

Игры будут доступны до 27 апреля 2023 года, но после того, как вы их активируете и привяжете к вашей учетной записи, они станут вашими навсегда.

Never Alone - это платформенная игра для 1 или 2 игроков. Разработанная в сотрудничестве с общиной североамериканских индейцев Аляски, игра погружается в культуру народа иньупиат и предлагает уникальный игровой опыт.

Beyond Blue — это однопользовательская приключенческая игра, где мы оказываемся в пульсирующем голубом сердце нашей планеты. Игрок переносится в ближайшее будущее и познаёт тайны океана, обозревая подводный мир глазами учёной и исследовательницы океанических глубин Мирай.