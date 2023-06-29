NeverAwake 28.09.2022
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Твин-стик-шутер NeverAwake стал доступен для Xbox Series вместе с обновлением 1.22, добавляющее новое оружие

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monk70
Новости

Издатель Phoenixx и разработчик Neotro выпустили версию NeverAwake для Xbox Series вместе с обновлением версии 1.22, которое добавляет пять новых видов оружия в сотрудничестве с пятью инди-играми, новый аксессуар и многое другое.

NeverAwake впервые была выпущен для ПК в Steam 28 сентября 2022 года, а затем 19 января 2023 года для PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch.

Вот обзор обновления:

  • Добавлено пять новых видов оружия в сотрудничестве с пятью потрясающими инди-играми:
    • «Бросок головы» от ElecHead.
    • «Капсула НЛО» из Super UFO Fighter.
    • «Рефлектор» от DRAINUS.
    • «Солнечный клинок» из GRAND CROSS: ReNOVATION.
    • «Изумрудная ваджра» от VRITRA HEXA.
  • Добавлен новый аксессуар «Быстрый значок».
  • Официальная реализация режима спидрана.
  • Другие мелкие исправления.
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