Твин-стик-шутер NeverAwake стал доступен для Xbox Series вместе с обновлением 1.22, добавляющее новое оружие

Издатель Phoenixx и разработчик Neotro выпустили версию NeverAwake для Xbox Series вместе с обновлением версии 1.22, которое добавляет пять новых видов оружия в сотрудничестве с пятью инди-играми, новый аксессуар и многое другое.
NeverAwake впервые была выпущен для ПК в Steam 28 сентября 2022 года, а затем 19 января 2023 года для PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch.
Вот обзор обновления:
- Добавлено пять новых видов оружия в сотрудничестве с пятью потрясающими инди-играми:
- «Бросок головы» от ElecHead.
- «Капсула НЛО» из Super UFO Fighter.
- «Рефлектор» от DRAINUS.
- «Солнечный клинок» из GRAND CROSS: ReNOVATION.
- «Изумрудная ваджра» от VRITRA HEXA.
- Добавлен новый аксессуар «Быстрый значок».
- Официальная реализация режима спидрана.
- Другие мелкие исправления.