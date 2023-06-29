Твин-стик-шутер NeverAwake стал доступен для Xbox Series вместе с обновлением 1.22, добавляющее новое оружие ©

Издатель Phoenixx и разработчик Neotro выпустили версию NeverAwake для Xbox Series вместе с обновлением версии 1.22, которое добавляет пять новых видов оружия в сотрудничестве с пятью инди-играми, новый аксессуар и многое другое.

NeverAwake впервые была выпущен для ПК в Steam 28 сентября 2022 года, а затем 19 января 2023 года для PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch.

Вот обзор обновления: