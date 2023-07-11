Появилась видеозапись демонстрационного ролика Neverwinter Nights показанного за закрытыми дверями на выставке E3 2000 ©

Появилась видеозапись демонстрационного ролика Neverwinter Nights, показанного журналистам на выставке E3 2000, на мероприятии, проходившем за закрытыми дверями. Оно было размещено каналом NoClip, который недавно спас десятки видеозаписей, сделанных за несколько десятилетий. В данном случае речь идет о длинном видеоролике продолжительностью около 30 минут, в котором Bioware демонстрирует проделанную работу над игрой и ее особенности, начиная с графического движка и того, как он работает с тенями персонажей.

Эти кадры интересны не столько самой игрой, которая вышла уже более двадцати лет назад, сколько тем, как игры показывали прессе и инсайдерам индустрии на старых выставках E3.

На самом деле видеопрезентации игр, которые еще находятся в разработке, где разработчики рассказывают о том, что они делают, и об игровых системах, которые позволят воплотить задуманное в жизнь, не редкость и сегодня, но в основном они проходят в онлайн в потоковом режиме, и теперь нет необходимости ехать на выставку за тысячи километров, чтобы посмотреть на них.

Если хотите, это также одна из причин, по которой такие мероприятия, как E3, стали совершенно бесполезными в век быстрых соединений.

Не стоит забывать и о том, что в то время Bioware была на подъеме после успеха серии Baldur's Gate, и на ее новые игры возлагались большие надежды. Electronic Arts еще не обезглавила компанию, отправив на тот свет ее основателей, и студия рассматривалась как маяк для эволюции жанра RPG.

Кроме того, справедливо отметить, что по прошествии стольких лет Neverwinter Nights по-прежнему имеет очень активное сообщество, которое создает свежий контент и поддерживает игру.

Наконец, стоит отметить, что выпуск видеоролика является частью усилий YouTube-канала NoClip по сохранению истории видеоигр путем перепубликации того, что недавно было найдено внутри некоторых коробок из списанных архивов выставки E3.