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Neverwinter Nights 2 31.10.2006
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Вид сверху, Фэнтези
9 1 359 оценок

Состоялся релиз Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition

AceTheKing AceTheKing

Вчера состоялся релиз ремастера классической RPG Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition от компании Aspyr.

Ремастер включает в себя все дополнения - Mask of the Betrayer, Storm of Zehir и Mysteries of Westgate. Кроме того, он обладает улучшенной графикой и звуком, а так же совместимостью с современными платформами - в том числе игра теперь обладает полной поддержкой Steam Deck и поддерживает геймпады. Кроме того, заявлена поддержка модов с интеграцией через Steam Workshop.

Релиз Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition состоялся на PC (Steam, GOG), PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

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Комментарии: 18
Ваш комментарий
Кей Овальд

Отлично, это прям ремастер-мечта. Допройду первую часть (как раз патчи на вторую выйдут, моды адаптируют) и окунусь, первая игра, которую я даже предзаказал.

7
Mr. Vemax

Еще бы KOTOR 1-2 ремастеры подвезли.

5
Xstranger
Великий Алладин

Заморожен

cthulhu42

Оставлю чисто для сравнения.

3
нитгитлистер

а что старое что новое? как понять то? как по мне они обе "всё х-ня переделывай"

1
Talendor3 нитгитлистер

там где темнее новое, по текстурам заметно

Xstranger

Если что-то не так в издании Enhanced Edition, значит в мастерской Steam должно всё это исправить.

Пока там ничего интересного - https://steamcommunity.com/app/2738630/workshop/

Это требует время.

P.S.: Надо было на этом изображении отметить, где оригинал, а где ремастер.

VersalifeDX

Вот только отзывы в стиме не воодушевляют к покупке.

1
Батон Батоныч

Бля а я так хотел, so many ears ago today...

kedmaker Батон Батоныч

ушей?)

1
Deowar
Кроме того, он обладает улучшенной графикой

К сожалению нет, графика осталась прежней, как и баги. Вот игра и тонет в отрицательных отзывах в стим.

1
InkubatorKlef

ради стим дека взял,хоть и на гоге покупал уже давно

-zotik-

Чет не вижу ее в псн

ArTeryS

Разочарован тем, что не Beamdog занималась этим EE. И судя по отзывам, теперь вся надежда только на фанатов и мододелов. Причëм, оригинальные моды тоже подходят, что, пожалуй, главный плюс

Xstranger

Но вот Beamdog не стали добавлять русский язык в NWN: EE, а вот Aspyr Media завезли русский язык и даже с русской озвучкой в NWN2: EE. За это, им респект.

1
ArTeryS Xstranger

Однако, насколько понял, озвучки в тех же DLC нет. И через настройки игры нельзя поставить перевод только текста. Так как саму озвучку взяли из старой версии игры, которая местами, мягко говоря, не очень

Великий Алладин

Чего все так тащатся от этой игры?