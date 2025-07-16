Состоялся релиз Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition

Вчера состоялся релиз ремастера классической RPG Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition от компании Aspyr.
Ремастер включает в себя все дополнения - Mask of the Betrayer, Storm of Zehir и Mysteries of Westgate. Кроме того, он обладает улучшенной графикой и звуком, а так же совместимостью с современными платформами - в том числе игра теперь обладает полной поддержкой Steam Deck и поддерживает геймпады. Кроме того, заявлена поддержка модов с интеграцией через Steam Workshop.
Релиз Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition состоялся на PC (Steam, GOG), PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.
Отлично, это прям ремастер-мечта. Допройду первую часть (как раз патчи на вторую выйдут, моды адаптируют) и окунусь, первая игра, которую я даже предзаказал.
Еще бы KOTOR 1-2 ремастеры подвезли.
Заморожен
Оставлю чисто для сравнения.
а что старое что новое? как понять то? как по мне они обе "всё х-ня переделывай"
там где темнее новое, по текстурам заметно
Если что-то не так в издании Enhanced Edition, значит в мастерской Steam должно всё это исправить.
Пока там ничего интересного - https://steamcommunity.com/app/2738630/workshop/
Это требует время.
P.S.: Надо было на этом изображении отметить, где оригинал, а где ремастер.
Вот только отзывы в стиме не воодушевляют к покупке.
Бля а я так хотел, so many ears ago today...
ушей?)
К сожалению нет, графика осталась прежней, как и баги. Вот игра и тонет в отрицательных отзывах в стим.
ради стим дека взял,хоть и на гоге покупал уже давно
Чет не вижу ее в псн
Разочарован тем, что не Beamdog занималась этим EE. И судя по отзывам, теперь вся надежда только на фанатов и мододелов. Причëм, оригинальные моды тоже подходят, что, пожалуй, главный плюс
Но вот Beamdog не стали добавлять русский язык в NWN: EE, а вот Aspyr Media завезли русский язык и даже с русской озвучкой в NWN2: EE. За это, им респект.
Однако, насколько понял, озвучки в тех же DLC нет. И через настройки игры нельзя поставить перевод только текста. Так как саму озвучку взяли из старой версии игры, которая местами, мягко говоря, не очень
Чего все так тащатся от этой игры?