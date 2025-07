Состоялся релиз Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition

Вчера состоялся релиз ремастера классической RPG Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition от компании Aspyr.

Ремастер включает в себя все дополнения - Mask of the Betrayer, Storm of Zehir и Mysteries of Westgate. Кроме того, он обладает улучшенной графикой и звуком, а так же совместимостью с современными платформами - в том числе игра теперь обладает полной поддержкой Steam Deck и поддерживает геймпады. Кроме того, заявлена поддержка модов с интеграцией через Steam Workshop.

Релиз Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition состоялся на PC (Steam, GOG), PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.