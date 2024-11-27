В раннем доступе вышла стимпанк-RPG New Arc Line

Fulqrum Publishing и Dreamate выпустили в раннем доступе тактическую ролевую игру New Arc Line, события которой разворачиваются в эпоху стимпанка, сочетающую магию и технологии. На этапе раннего доступа игроки получат около 25% основной истории и треть запланированного контента. Прохождение текущей версии занимает 10–12 часов, а в отряде доступны три компаньона.

Сюжет разворачивается в Нью-Арке — блистающем мегаполисе, символе технологического прогресса. Игрокам предстоит решать, полагаться ли на магические силы или использовать стимпанк-гаджеты. Помимо исследования мира, в игре есть возможность заводить романы, плести интриги и изобретать смертоносные устройства.

Ранний доступ продлится до конца 2025 года, после чего New Arc Line появится на PS5 и Xbox Series X|S.