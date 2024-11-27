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New Arc Line 26.11.2024
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Фэнтези, Стимпанк
7.3 31 оценка

В раннем доступе вышла стимпанк-RPG New Arc Line

butcher69
Новости

Fulqrum Publishing и Dreamate выпустили в раннем доступе тактическую ролевую игру New Arc Line, события которой разворачиваются в эпоху стимпанка, сочетающую магию и технологии. На этапе раннего доступа игроки получат около 25% основной истории и треть запланированного контента. Прохождение текущей версии занимает 10–12 часов, а в отряде доступны три компаньона.

Подборка игр выходящих в Steam на этой неделе: New Arc Line, Neon Blood, Enigma of Fear, Gladio Mori и некоторые другие

Сюжет разворачивается в Нью-Арке — блистающем мегаполисе, символе технологического прогресса. Игрокам предстоит решать, полагаться ли на магические силы или использовать стимпанк-гаджеты. Помимо исследования мира, в игре есть возможность заводить романы, плести интриги и изобретать смертоносные устройства.

Ранний доступ продлится до конца 2025 года, после чего New Arc Line появится на PS5 и Xbox Series X|S.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Floww

Выглядит любопытно, над пробовать

1
ПетроНепетро

Arcanum 2.0

1
BluntZebulon

Наконец-то кто-то вспомнил про концепцию Arcanum, где было противопоставление магии и технологии.

0