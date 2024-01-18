Авторы мрачной градостроительной стратегии New Cycle показали релизный трейлер

Сегодня на ПК в раннем доступе дебютирует New Cycle, градостроительная стратегия с нотками выживания, действие которой разворачивается в постапокалиптической реальности. До выхода игры осталось еще несколько часов, но создатели стратегии уже представили релизный трейлер с кратким описанием особенностей проекта.
New Cycle представит видение разрушенной Земли, спустя много десятилетий после катастрофы, вызванной солнечной вспышкой, которая привела к краху цивилизации. Игроку предстоит управлять поселением людей, пытающихся выжить в этой новой реальности. Игра будет сочетать в себе стратегические механики, характерные для градостроителей, и сильные элементы выживания. Все это будет дополнено интересным дизельпанк-дизайном.
Авторы планируют, что ранний доступ продлится 12-24 месяца и игра получила текстовый перевод на русский язык.
смотрится очень стильно и круто)