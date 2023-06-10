Геймплейный трейлер градостроительной стратегии New Cycle показывает возрождение после катастрофы ©

Разработчик New Cycle компания Core Engage на летней выставке Future Game Show Summer Showcase Powered by Intel более подробно рассказала о том, что представляет собой постапокалиптический градостроитель, а также сообщила, что демоверсия игры уже вышла в Steam.

В новом трейлере больше внимания уделяется геймплейным циклам, чем повествованию, хотя вы можете почувствовать атмосферу. Мы начинаем с упоминания "великого краха", затем следует несколько геймплейных сегментов, демонстрирующих поселенцев, занимающихся ручным трудом в примитивном городке.

В средней части трейлера мы переносимся во времени, чтобы увидеть дальнейшее развитие этого города. Наряду с тем, что он стал заметно больше, наряду с трудовой деятельностью в нем также присутствует местная политика.

В конце трейлера мы видим, что возможно в процветающем городе, построенном на фоне постапокалипсиса. Технологии вернулись, и все выглядит более индустриально. Но это не означает, что катастрофа не за горами: случайная вспышка пожара никогда не помешает прогрессу.

Ваша задача — собрать цивилизацию из обломков, чтобы выжить, прежде чем процветать. Для этого нужно собирать ресурсы, добывая их, добывая или торгуя, чтобы строить, не забывая при этом следить за погодой - времена года по-прежнему меняются, хотя некоторые из них теперь гораздо более разрушительны, чем другие.

Один из самых важных ресурсов — это ваши люди. Вам нужно будет следить за их моральным духом, эффективностью и численностью рабочей силы, чтобы они были довольны и не рисковали быть свергнутыми.

New Cycle выйдет в этом году на ПК, но вам не придется ждать, чтобы поиграть в нее - демоверсия доступна уже сейчас.