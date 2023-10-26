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Iron Man TBA
7.3 73 оценки

Над новой игрой про Железного человека от EA и Motive Studios поработает автор комиксов Marvel

butcher69
Новости

Автор комиксов "Фантастическая четверка" Райан Норт (Ryan North) работает над видеоигрой "Железный человек" от EA и Motive Studios, как сообщает сам автор в социальных сетях. Хотя подробностей об игре пока немного, известно, что она официально находится в стадии предпроизводства на движке Unreal 5.

Однако мы до сих пор не знаем ни сюжета, ни того, в каком стиле будет выполнена игра Iron Man. Мы знаем, что это игра от третьего лица, которая будет в значительной степени ориентирована на экшен и приключения, но привлечение Норта в качестве сценариста может свидетельствовать о том, что игра будет еще более глубоко прорабатывать другие аспекты места Железного человека во Вселенной Marvel, поскольку предыдущие истории Железного человека Норта были посвящены уловкам и магии.

"Ни для кого не секрет, что я обожаю Железного человека и при каждом удобном случае пишу о Тони Старке", - заявил Норт в социальных сетях. "Поэтому я очень рад сообщить, что являюсь частью команды сценаристов грядущей игры "Железный человек" от Motive Studio!".

Норт уже несколько раз писал Железного человека в комиксах, в том числе в недавней ограниченной серии Secret Invasion, в которой было показано, что Тони Старк в какой-то момент работал с целой группой личных копий Скруллов, а также в Darkhold: Iron Man, в котором Тони Старк столкнулся с магической угрозой, связанной с проклятой книгой Даркхолд.

Дата выхода игры Iron Man от EA и Motive Studio пока не определена, также не сообщается, на каких платформах она будет выпущена.

23
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Twiceasniceasguys

Если это будет что-то вроде "Человека-паука", с интересным сюжетом и целым городом для развлечения, то однозначно будет успех, эта формула работает. Ну и, надеюсь, ГГ будет хоть немного похож на Роберта.

8
JustA_NiceGuy

Для Железного человека не обязательно делать переизбыток экшена как у паука. Важно чтобы он чувствовался эпично, а не как в Marvel's Avengers.

2
Дамир Шаяхметов

Лично эту игру я возьму на ранней стадии и не пожалею ибо этот персонаж однозначно с 2013 года запал мне в душу)
немного настораживает этот движок, надеюсь все будет хорошо)

3
Executor666

То есть одного наличия любимого перса для тебя уже достаточно? Не важно, что игра может оказаться калом?
Хотя, для фанатика марвел, наверное это уже повод для покупки.

0
Дамир Шаяхметов Executor666

да, достаточно)
вообще не важно)
это странно, но ты прав, для фанатов наличие супергероя и игры про него, к тому же еще и сольника, уже повод)

6
JustA_NiceGuy Дамир Шаяхметов

Всё правильно написал. Вот в Starfield сейчас играют только ярые фанаты. Если мне сейчас дадут сольник про Железного человека и он окажется не очень, я всё равно пройду, потому что фанат с первого фильма)

3
askazanov

Будем надеяться на хорошую игру!)

3
Винтони

над новой игрой будет работать Стэн Ли ?))) что??? с того света вернётся?

0
Олег Дудин

Надеюсь, мужику дадут написать хорошую историю. А то всякое бывает.

0
Soulless24

Моя реакция тут как с Dragon Age 4: "Лучше бы вы это не выпускали...вы и так испортили любимую вселенную"

-1