Над новой игрой про Железного человека от EA и Motive Studios поработает автор комиксов Marvel

Автор комиксов "Фантастическая четверка" Райан Норт (Ryan North) работает над видеоигрой "Железный человек" от EA и Motive Studios, как сообщает сам автор в социальных сетях. Хотя подробностей об игре пока немного, известно, что она официально находится в стадии предпроизводства на движке Unreal 5.

Однако мы до сих пор не знаем ни сюжета, ни того, в каком стиле будет выполнена игра Iron Man. Мы знаем, что это игра от третьего лица, которая будет в значительной степени ориентирована на экшен и приключения, но привлечение Норта в качестве сценариста может свидетельствовать о том, что игра будет еще более глубоко прорабатывать другие аспекты места Железного человека во Вселенной Marvel, поскольку предыдущие истории Железного человека Норта были посвящены уловкам и магии.

"Ни для кого не секрет, что я обожаю Железного человека и при каждом удобном случае пишу о Тони Старке", - заявил Норт в социальных сетях. "Поэтому я очень рад сообщить, что являюсь частью команды сценаристов грядущей игры "Железный человек" от Motive Studio!".

Норт уже несколько раз писал Железного человека в комиксах, в том числе в недавней ограниченной серии Secret Invasion, в которой было показано, что Тони Старк в какой-то момент работал с целой группой личных копий Скруллов, а также в Darkhold: Iron Man, в котором Тони Старк столкнулся с магической угрозой, связанной с проклятой книгой Даркхолд.

Дата выхода игры Iron Man от EA и Motive Studio пока не определена, также не сообщается, на каких платформах она будет выпущена.