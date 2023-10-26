Над новой игрой про Железного человека от EA и Motive Studios поработает автор комиксов Marvel

Автор комиксов "Фантастическая четверка" Райан Норт (Ryan North) работает над видеоигрой "Железный человек" от EA и Motive Studios, как сообщает сам автор в социальных сетях. Хотя подробностей об игре пока немного, известно, что она официально находится в стадии предпроизводства на движке Unreal 5.
Однако мы до сих пор не знаем ни сюжета, ни того, в каком стиле будет выполнена игра Iron Man. Мы знаем, что это игра от третьего лица, которая будет в значительной степени ориентирована на экшен и приключения, но привлечение Норта в качестве сценариста может свидетельствовать о том, что игра будет еще более глубоко прорабатывать другие аспекты места Железного человека во Вселенной Marvel, поскольку предыдущие истории Железного человека Норта были посвящены уловкам и магии.
"Ни для кого не секрет, что я обожаю Железного человека и при каждом удобном случае пишу о Тони Старке", - заявил Норт в социальных сетях. "Поэтому я очень рад сообщить, что являюсь частью команды сценаристов грядущей игры "Железный человек" от Motive Studio!".
Норт уже несколько раз писал Железного человека в комиксах, в том числе в недавней ограниченной серии Secret Invasion, в которой было показано, что Тони Старк в какой-то момент работал с целой группой личных копий Скруллов, а также в Darkhold: Iron Man, в котором Тони Старк столкнулся с магической угрозой, связанной с проклятой книгой Даркхолд.
Дата выхода игры Iron Man от EA и Motive Studio пока не определена, также не сообщается, на каких платформах она будет выпущена.
Если это будет что-то вроде "Человека-паука", с интересным сюжетом и целым городом для развлечения, то однозначно будет успех, эта формула работает. Ну и, надеюсь, ГГ будет хоть немного похож на Роберта.
Для Железного человека не обязательно делать переизбыток экшена как у паука. Важно чтобы он чувствовался эпично, а не как в Marvel's Avengers.
Лично эту игру я возьму на ранней стадии и не пожалею ибо этот персонаж однозначно с 2013 года запал мне в душу)
немного настораживает этот движок, надеюсь все будет хорошо)
То есть одного наличия любимого перса для тебя уже достаточно? Не важно, что игра может оказаться калом?
Хотя, для фанатика марвел, наверное это уже повод для покупки.
да, достаточно)
вообще не важно)
это странно, но ты прав, для фанатов наличие супергероя и игры про него, к тому же еще и сольника, уже повод)
Всё правильно написал. Вот в Starfield сейчас играют только ярые фанаты. Если мне сейчас дадут сольник про Железного человека и он окажется не очень, я всё равно пройду, потому что фанат с первого фильма)
Будем надеяться на хорошую игру!)
над новой игрой будет работать Стэн Ли ?))) что??? с того света вернётся?
Надеюсь, мужику дадут написать хорошую историю. А то всякое бывает.
Моя реакция тут как с Dragon Age 4: "Лучше бы вы это не выпускали...вы и так испортили любимую вселенную"