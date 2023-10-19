Игра Iron Man от EA Motive все еще находится на ранней стадии подготовки ©

В сентябре EA и Motive Studio объявили, что разработчик начал работу над однопользовательским приключенческим боевиком Iron Man, и теперь студия предоставила обновленную информацию о том, как идет разработка игры.

Обновление, написанное генеральным директором Motive Studio Патриком Клаусом, показывает, что, хотя фокус команды разработчиков сместился на игру Iron Man после запуска ремейка Dead Space в начале этого года, игра все еще находится на стадии подготовки к производству.

«С момента запуска Dead Space наше внимание переключилось на проект Iron Man, что дало нам возможность работать (и играть!) с еще одним необычным проектом», — написал Клаус в обновлении. «Мы все еще находимся на ранней стадии подготовки к производству и не торопимся, чтобы убедиться, что мы заложили наилучшую возможную основу для разработки. Но мы уже сейчас находим так много возможностей исследовать историю, дизайн и игровой процесс с Железным Человеком, и интересно видеть, как фантазия начинает оживать».

Кроме того, Motive Studio также создала общественный совет, состоящий из фанатов, которые намерены продолжать участвовать в разработке игры Iron Man даже на ранних стадиях, как и в случае с Dead Space. Тем временем Клаус также подтвердил, что игра создается на Unreal Engine 5, о чем упоминалось в нескольких предыдущих объявлениях о работе.

Это станет первой игрой Motive Studio, созданной на Unreal Engine, при этом все предыдущие игры студии — Dead Space, Star Wars Squadrons и Star Wars Battlefront 2 — были созданы на Frostbite.

«Даже на столь раннем этапе процесса мы создали Совет сообщества, состоящий из фанатов Железного Человека и Marvel; как и в случае с Dead Space, они будут давать отзывы практически обо всем на протяжении всего процесса разработки», — написал Клаус. «Тем временем мы выбрали Unreal Engine 5 в качестве нашего игрового движка, чтобы дать команде разработчиков возможность творить чудеса и создавать что-то действительно особенное».

Об игре Iron Man известно немногое, хотя предыдущие списки вакансий указывали на то, что это может быть игра с открытым миром.

Между тем, Iron Man — не единственный проект Marvel, над которым в настоящее время работает EA. Однопользовательская приключенческая игра Black Panther также находится в разработке в недавно созданной компании Cliffhanger Games и была подтверждена как игра с открытым миром.