Появились новые детали игры о Железном человеке от EA

В рабочих вакансиях студии EA Motive, которая сейчас занимается созданием безымянного экшена о Железном человеке, нашли намек на появление в игре RPG-элементов. В частности, кандидат на должность старшего системного дизайнера должен разбираться в современных тенденциях ролевых игр и экшенов.

В сети предполагают, что RPG-элементы относятся к обширной коллекции бронекостюмов Тони Старка: в игре у каждого из доспехов могут быть собственные характеристики. С этим же связывают другое требование в вакансии: опыт работы с системами прогрессии и игровой экономикой.

Игру про Железного человека анонсировали в сентябре 2022 года. Это будет одиночный экшен с видом от третьего лица на движке Unreal Engine 5. Его разработкой руководит Оливье Пру, работавший до этого в Eidos Montreal над Marvel's Guardians of the Galaxy. По слухам, в игре будут открытый мир и нелинейная система диалогов, но пока судить рано — в настоящий момент проект находится на ранней стадии разработки.