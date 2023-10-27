Появились новые детали игры о Железном человеке от EA

В рабочих вакансиях студии EA Motive, которая сейчас занимается созданием безымянного экшена о Железном человеке, нашли намек на появление в игре RPG-элементов. В частности, кандидат на должность старшего системного дизайнера должен разбираться в современных тенденциях ролевых игр и экшенов.
В сети предполагают, что RPG-элементы относятся к обширной коллекции бронекостюмов Тони Старка: в игре у каждого из доспехов могут быть собственные характеристики. С этим же связывают другое требование в вакансии: опыт работы с системами прогрессии и игровой экономикой.
Игру про Железного человека анонсировали в сентябре 2022 года. Это будет одиночный экшен с видом от третьего лица на движке Unreal Engine 5. Его разработкой руководит Оливье Пру, работавший до этого в Eidos Montreal над Marvel's Guardians of the Galaxy. По слухам, в игре будут открытый мир и нелинейная система диалогов, но пока судить рано — в настоящий момент проект находится на ранней стадии разработки.
Думаю будет похоже +- на паука
Ммм, вряд-ли.
Это как назвать нового "Россомаху",
- тоже будет как Паук 2.. ))
Могут наработки Anthem взять. Полеты там схожие.
Думаю, будет похоже на Марвелс Авенджерс.
Я конечно понимаю, сейчас всякие Балдурс Гейты популярны, но Железный Человек - это классический экшен. Зачем туда совать всякие сложности про уровни и статы? Главное - полеты, драки и крутые костюмы. А то скоро в "Тетрис" введут инвентарь и сюжетную линию про ломбаксов...
Хотя если серьезно, то наверное разработчики лучше знают, что им делать. Но вообще идея с коллекцией бронекостюмов как в "Марвеле" мне нравится - главное, чтобы это было не тупо для прогресса, а чтобы каждый доспех по-своему интересно игрался. А то скоро еще и баттл пассы появятся...