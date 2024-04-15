Свежий список вакансий разработчиков подтверждает открытый мир в новой игре про Железного человека

Многообещающий экшен про Железного человека от Motive Studios и Electronic Arts был анонсирован еще в сентябре 2022 года, однако с тех пор официальной информации практически не прибавилось. Если забыть о слухах вокруг проекта, мы даже не знаем, какие популярные игровые жанры можно будет ожидать от игры. Благодаря обновленному списку вакансий разработчиков, стали известны первые достоверные детали об игровом мире нового Iron Man. Похоже, в игре будет реализован масштабный открытый мир, как и в аналогичном проекте про Черную пантеру.

Ранее о том, что в игре про Железного человека будет открытый мир, указывали лишь слухи и некоторые авторитетные инсайдеры. Теперь у нас есть более весомое подтверждение этому в виде объявлений на официальном сайте Electronic Arts. В описании сразу к нескольким вакансиям прямо упоминается работа над Iron Man и то, что в ней будет реализован открытый мир вместе с сопутствующими для этого механиками.

В объявлении на должность старшего технического художника для команды Iron Man конкретно говорится, что художнику придется помогать "контролировать связанные с рендерингом аспекты приключенческой игры ААА-класса с открытым миром". Также сообщается, что им придется работать с "командами художников и рендеринга, чтобы стимулировать разработку новых функций игрового движка и руководить созданием контента в максимально возможной степени с использованием того, что доступно". В другой доступной вакансии, старшего художника по окружению, в разделе требований упоминается, что опыт работы с играми с открытым миром является преимуществом.