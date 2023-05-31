Авторы симулятора газетного магната News Tower показали геймплейный трейлер ©

Новости Tower, предстоящая игра в жанре магнат, действие которой происходит в мире журналистики 1930-х годов, от разработчика Studio Nul Games и издателя Twin Sails Interactive, сегодня выпустила новый геймплейный трейлер. В трейлере представлен обширный обзор ключевых механик, таких как преследование журналистов, транспортировка журналистов, строительство всего в вашей башне и многое другое.

News Tower не имеет даты выхода, но в раннем доступе появится в этом году. Она будет доступна на ПК через Steam, где вы можете заказать игру уже сегодня. Согласно странице Steam, разработчики планируют, что News Tower останется в раннем доступе от шести месяцев до года.