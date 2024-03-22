Paradox переименовала Stellaris: Nexus в Nexus 5X и назвала дату выхода полной версии

Paradox Interactive и Whatboy Games объявили сегодня на выставке Future Games Show, что Nexus 5X выйдет на ПК 18 апреля. Эта динамичная, конкурентная социальная стратегия предлагает игрокам стать победителями в качестве нового Галактического Императора в одиночных или многопользовательских матчах, которые можно пройти от начала до конца примерно за один час.

Первоначально анонсированная как Stellaris: Nexus, игра вышла в раннем доступе Steam 12 декабря 2023 года. Nexus 5X сосредоточен на том, чтобы вобрать в себя всю глубокую стратегию, напряженную дипломатическую драму и эпические военные столкновения, которые типичны для одиночной игры 4X, и концентрирует эти элементы игрового процесса. в соревновательный формат с короткими дистанциями, который идеально подходит для вечерней игры и позволяет группам до восьми игроков вместе пройти полное прохождение всего за 60 минут.

«Нам как команде нравится основная концепция игр 4X, но мы хотели развить ее, чтобы также отразить химию и напряженность, которые возникают во время игровых вечеров с друзьями», — сказал Дакс Джинн, директор студии Whatboy Games. «Сосредоточив время игры примерно до одного часа, мы создаем новую захватывающую возможность для жанра 4X перейти в новое пространство «социальной стратегии».

«Nexus 5X разрабатывалась вместе с нашим сообществом, чтобы охватить опытных игроков 4X, а также профессиональных геймеров, которые, возможно, никогда раньше не играли в игры 4X», — сказал Адам Доэрти, игровой директор Whatboy Games. «Наша цель — сделать Nexus 5X гостеприимной, не умаляя при этом основную привлекательность формата 4X. Нам было очень весело играть в Nexus 5X вместе с нашим преданным сообществом в раннем доступе, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться этим опытом с новыми игроками 18 апреля или прямо сейчас в раннем доступе».

Получившая более 95 % очень положительных отзывов от игроков на протяжении всей фазы раннего доступа, Nexus 5X отражает глубокую стратегию, дипломатические интриги и эпические межзвездные космические сражения обширной космической 4X, но с упором на динамичные игровые сессии с друзьями в течение игрового вечера.