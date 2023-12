Посмотрите, как выглядит демоверсия культовой игры Need for Speed: Most Wanted на движке Unreal Engine 5

Команда энтузиастов NostalgiaNexus продолжает работать над переосмыслением легендарной классики аркадных гонок от Electronic Arts. Они занимаются созданием ремейка Need for Speed: Most Wanted, основанным на высокотехнологичном движке Unreal Engine 5. Как выглядит знаменитая гонка на современном движке, вы можете увидеть ниже.

В опубликованном видео представлена полноценная демоверсия Need for Speed: Most Wanted. В отличие от других подобных фанатских работ, перед нами реальная игра, которая уже работает на движке Unreal Engine 5 в реальном времени.

Визуальная составляющая игры выглядит впечатляюще, однако такая детализация на современном движке вызвала трудности у разработчиков. Как сообщает команда авторов, им пришлось отключить трафик и пешеходов из-за сильной нагрузки на ПК. Городское окружение на Unreal Engine 5 требует серьезной оптимизации, чтобы реализовать полноценные возможности оригинальной Need for Speed: Most Wanted.