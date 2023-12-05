Посмотрите, как выглядит демоверсия культовой игры Need for Speed: Most Wanted на движке Unreal Engine 5

Команда энтузиастов NostalgiaNexus продолжает работать над переосмыслением легендарной классики аркадных гонок от Electronic Arts. Они занимаются созданием ремейка Need for Speed: Most Wanted, основанным на высокотехнологичном движке Unreal Engine 5. Как выглядит знаменитая гонка на современном движке, вы можете увидеть ниже.
В опубликованном видео представлена полноценная демоверсия Need for Speed: Most Wanted. В отличие от других подобных фанатских работ, перед нами реальная игра, которая уже работает на движке Unreal Engine 5 в реальном времени.
Визуальная составляющая игры выглядит впечатляюще, однако такая детализация на современном движке вызвала трудности у разработчиков. Как сообщает команда авторов, им пришлось отключить трафик и пешеходов из-за сильной нагрузки на ПК. Городское окружение на Unreal Engine 5 требует серьезной оптимизации, чтобы реализовать полноценные возможности оригинальной Need for Speed: Most Wanted.
Так устали переделывать демку Матрицы, что прям куда деваться
Школьник модельку добавил и радуется
Gutsz набросал текст и радуется
Признаться честно, отстой. Давайте для начала вспомним, на каком движке изначально была игра. Как думаете, если игру пересобрать на Уе 4.... больше бы было отличий от того, что на экране ?
дерьмо какое-то.
Судя по логике, то если взять любую гоночную игру, накатить туда М3 в расцветке и обвесе из MW и поставить спидометр оттуда же, то игра станет называться "римейком Most Wanted".
Фигово выглядит
Я конечно могу ошибаться, но разве это не просто карта из техно-демки Матрицы и замененная машина на BMW? Если так, то в чем прикол? По сути, тут работы на несколько часов (если конечно сам не моделил машину). А он даже трафик транспорта и пешеходов не сделал. В общем, халтура, которая не заслуживает даже демонстрации
Город из Матрицы или я путаю, по факту добавили БэМэВэ что-ли и звуки? =)
А чего М3 доисторическая, когда давно вышла M4 G82?
Мило))