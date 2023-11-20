Рон дон дон! Легендарной Need for Speed Underground исполнилось 20 лет

Need for Speed Underground, безусловно, является самой культовой игрой франшизы. От системы кастомизации, знаменитого тюнинга до различных игровых режимов, включающих даже драг-рейсинг, игра запомнилась как веха в жанре, поскольку многие игры скопировали ее удачные элементы.

И именно 17 ноября Need for Speed Underground вышла на консолях и ПК.

Вдохновленная (или нет) франшизой "Форсаж", Need for Speed Underground привнесла в серию все те элементы, которые сделали фильм столь успешным. Главным из них стала невиданная ранее, особенно в эстетическом плане, система кастомизации, позволяющая превратить обычный повседневный автомобиль в рыцаря ночных улиц. Для этого можно было добавить такие детали, как аэродинамические обвесы и бамперы, увеличивающие сцепление с дорогой и скорость автомобиля, а также ввести знаменитый NOS, который при активации заставляет автомобиль развивать высокую скорость за короткий промежуток времени.

Не обошлось и без эстетической составляющей: можно было просто изменить цвет автомобиля, нанести наклейки на кузов, а также изменить цвет необычных элементов, таких как окна и обода колес. И, наконец, неоновая подсветка, позволяющая окрашивать днище автомобиля в разные цвета. Смею предположить, что более половины игроков провели больше времени за настройкой своих автомобилей, чем за гонками на трассах игры.

Есть и еще один элемент, характеризующий игру, - ее саундтрек. Невозможно не вспомнить игру, не вспомнив знаменитую песню Get Low, которая встречала игроков при входе в игру.

По данным компании Electronic Arts, игра Need for Speed: Underground стала коммерческим хитом: к середине 2004 года ее продажи по всему миру превысили 7 млн копий.

Уже много лет ходят слухи о том, что Need for Speed Underground якобы станет ремейком. Однако до сих пор EA ничего не подтвердила. Остается только надеяться, что ремейк классической игры будет выполнен на том же высоком уровне, что и оригинал.