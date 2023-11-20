Рон дон дон! Легендарной Need for Speed Underground исполнилось 20 лет

Need for Speed Underground, безусловно, является самой культовой игрой франшизы. От системы кастомизации, знаменитого тюнинга до различных игровых режимов, включающих даже драг-рейсинг, игра запомнилась как веха в жанре, поскольку многие игры скопировали ее удачные элементы.
И именно 17 ноября Need for Speed Underground вышла на консолях и ПК.
Вдохновленная (или нет) франшизой "Форсаж", Need for Speed Underground привнесла в серию все те элементы, которые сделали фильм столь успешным. Главным из них стала невиданная ранее, особенно в эстетическом плане, система кастомизации, позволяющая превратить обычный повседневный автомобиль в рыцаря ночных улиц. Для этого можно было добавить такие детали, как аэродинамические обвесы и бамперы, увеличивающие сцепление с дорогой и скорость автомобиля, а также ввести знаменитый NOS, который при активации заставляет автомобиль развивать высокую скорость за короткий промежуток времени.
Не обошлось и без эстетической составляющей: можно было просто изменить цвет автомобиля, нанести наклейки на кузов, а также изменить цвет необычных элементов, таких как окна и обода колес. И, наконец, неоновая подсветка, позволяющая окрашивать днище автомобиля в разные цвета. Смею предположить, что более половины игроков провели больше времени за настройкой своих автомобилей, чем за гонками на трассах игры.
Есть и еще один элемент, характеризующий игру, - ее саундтрек. Невозможно не вспомнить игру, не вспомнив знаменитую песню Get Low, которая встречала игроков при входе в игру.
По данным компании Electronic Arts, игра Need for Speed: Underground стала коммерческим хитом: к середине 2004 года ее продажи по всему миру превысили 7 млн копий.
Уже много лет ходят слухи о том, что Need for Speed Underground якобы станет ремейком. Однако до сих пор EA ничего не подтвердила. Остается только надеяться, что ремейк классической игры будет выполнен на том же высоком уровне, что и оригинал.
20 лет. И не ремастера, ничего. EA в своих лучших традициях
Перепрошел, где-то, месяц назад. На ностальгии до сих пор отлично играется. Из всех "улучшалок" только мод на широкоформатник накатил. В 21:9 смотрится отлично.
Времена, когда видишь логотип EA и сразу приятные эмоции
Чем дольше коплю на nissan skyline r34 купе, тем дороже он стоит!
Это не машина дорожает, это рубль дешевеет
И то, и то.
Как же я стар)
я в колледже учился, когда она вышла и на перерывах мы обсуждали у кого какой уровень движка, закиси итд! эх ностальгия!
офигеть круто!!
лучший нфс по сей день наряду с мост вантед 2005
Помню, как двоюродный брат притащил топовый на тот момент компьютер и там эта игра умудрялась подтормаживать, если слишком выскоие настройки поставить) Играли всем семейством.
дааа вещь! эти 7 кругов с 7-ми маздами под конец игры, навсегда в моей памяти)))
Вдохновленная (или нет) франшизой форсаж.
Скорее да, чем нет.
никакой культовой она не являлась, она зашла только тем у кого это чуть ли не первые гонки были… а так она была таксе с галимым саундтреком (особенно по сравнению с high stakes), на галимых азиатских машинах за исключением гольфа на скока помню… в никаком неоновом городе ( вспоминая карта предыдущих так и вообще даже говорить не о чем) да еще и без погонь с полицией и невозможность за полицию собсно играть xD отстоем назвать полным ее конечно нельзя но с нее продолжился спад серии в ад начившийся в душном nfs porsche
Полностью согласен. Андерграунды были классными, но для своего времени. Вся эта тема со стритрейсингом и тюнингом переднеприводных вёдер давно устарела. Вышедший годом ранее Hot Pursuit 2 (для PS2) гораздо лучше прошел испытание временем.
таксе с галимым саундтреком
- так же как и ты со своим комментом