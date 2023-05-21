Энтузиаст продемонстрировал Need for Speed: Underground 2 с трассировкой пути RTX Remix ©

YouTube-пользователь Uncle Burrito поделился видео, демонстрирующим Need for Speed: Underground 2 с трассировкой пути RTX Remix. Это ранняя реализация имеет серьезные графические и визуальные сбои. Тем не менее, это то, что оценят многие поклонники NFS.

По правде говоря, эта ранняя реализация приносит многочисленные улучшения освещения и затенения. И хотя это видео выглядит круто, оно не представляет того, чего может добиться RTX Remix в старых играх.

Как мы уже говорили, NVIDIA выпустила только RTX Remix Runtime. Таким образом, очень сложно модифицировать старые игры. И именно поэтому NFS: Underground 2 сейчас немного не впечатляет с RTX Remix. Хорошая новость заключается в том, что все станет лучше, как только NVIDIA выпустит RTX Remix Creator Tool. С помощью RTX Remix Creator Tool моддеры смогут назначать новые активы и источники света в своей обновленной сцене и использовать инструменты ИИ для восстановления внешнего вида любого актива. Однако пока нет информации о том, когда этот инструмент выйдет.