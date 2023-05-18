Представлены новые ролики фанатского ремастера Need for Speed: Underground 2 на Unreal Engine 5

Энтузиасты, работающие над фанатским ремастером Need for Speed: Underground 2 на Unreal Engine 5, представили несколько новых геймплейных роликов и поделились новостями своего проекта.
По словам команды, переход на Unreal Engine 5 прошел относительно хорошо. Им пришлось изменить несколько вещей, таких как силу шинах, вся структура проекта была переделана, и теперь она гораздо более открыта для изменений и в целом очень чистая. Шаг за шагом вещи повторно вводятся в текущий проект. Также есть много новых функций и исправлений.
Вся система загрузки и хранения ассетов переписана с нуля и допускает множество настраиваемых кодов. Добавить любой новый тип визуального обновления очень легко. Это было сделано, чтобы разрешить моддинг после выхода игры.
Игра поддерживает английский, немецкий, французский, итальянский, японский, русский испанский языки в виде звука и датский, немецкий, английский, испанский, французский, итальянский, голландский, польский, русский, шведский в виде текста.
О визуальной точности моддеры позаботятся в будущих обновлениях. В настоящее время приоритетом является забота о кодовой базе и расширении функциональности.
Выглядит как оригинал с HD текстурами, в принципе как и должен выглядеть ремастер.
Вопрос в физике, если ее изменят это будет уже не Underground 2, а игра на нее похожая.
А что изменилось?
Пусть делают Underground RP ))
В большом разрешении так же выглядит.
Прикольно, но и убого одновременно, эти квадратные дороги, коробки зданий и т.д. Нужен полный ремейк ud1/ud2/mw/cb, но почему-то дебилы из ea отрицают даже возможность этого)
Зачем это игрокам? - Подумали в ЕА и собрали на коленке уже которую подряд жалкую попытку повторить NFSU но с никому не всравшейся повесткой, онеме и ублюдским саундтреком. И так схавают - подумали в ЕА.
И так нахуй пойдут - сказали игроки и обеспечили низкие продажи. Странно, подумали в ЕА, но выводов, как обычно не сделают и продолжат выпускать высеры для аудитории нытиков и обиженок, которые даже не играют в их игры, либо составляют математически пренебрежимую величину.
Отпустите андерграунд и живите дальше. Лет через 50, когда на IP закончатся авторские права, можно будет ремастернуть силами энтузиастов теплый, ламповый НФС. Правда, подавляющему числу игроков, которые знали и любили трушовый НФС уже будет не до него, а скорее будет интересно суметь проснуться утром и не обоссаться в течение дня, а еще каждый день рассказывать внукам, что вот в их время...
Пы.Сы: Вообще, странно, что электроники до сих пор потсонам не дали по рукам за указанную самоделку, ибо это же как бе нарушение авторских прав. Вон, охуевшие от бабла ВозьмиДва и Камнезвезды за попытки хотя бы упомянуть ГТА в альтернативном проекте лупят банхаммером наотмашь.
Прошлый показ, где на ниссане 240сх ездили по городу, выглядел покрасивее, но ездился убого, а здесь все прям как в оригинале
Судя по тому, что я увидел - физику очень сильно изменили. Машина не имеет инерции. Будто вовсе базовый конфиг из UE5 используется. Очень плохо, увы.