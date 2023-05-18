Представлены новые ролики фанатского ремастера Need for Speed: Underground 2 на Unreal Engine 5 ©

Энтузиасты, работающие над фанатским ремастером Need for Speed: Underground 2 на Unreal Engine 5, представили несколько новых геймплейных роликов и поделились новостями своего проекта.

По словам команды, переход на Unreal Engine 5 прошел относительно хорошо. Им пришлось изменить несколько вещей, таких как силу шинах, вся структура проекта была переделана, и теперь она гораздо более открыта для изменений и в целом очень чистая. Шаг за шагом вещи повторно вводятся в текущий проект. Также есть много новых функций и исправлений.

Вся система загрузки и хранения ассетов переписана с нуля и допускает множество настраиваемых кодов. Добавить любой новый тип визуального обновления очень легко. Это было сделано, чтобы разрешить моддинг после выхода игры.

Игра поддерживает английский, немецкий, французский, итальянский, японский, русский испанский языки в виде звука и датский, немецкий, английский, испанский, французский, итальянский, голландский, польский, русский, шведский в виде текста.

О визуальной точности моддеры позаботятся в будущих обновлениях. В настоящее время приоритетом является забота о кодовой базе и расширении функциональности.